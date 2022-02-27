Новая Каховка в Херсонской области под контролем российских войск

Российский оккупант захватил Новую Каховку на Херсонщине. Известно, что в самом городе русских военных нет.

Оккупанты взяли под контроль Новую Каховку. Об этом рассказал мэр города Владимир Коваленко, передает 24 канал.

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Какая сейчас ситуация в Новой Каховке

Пока известно, что оккупанты захватили горисполком. Он сейчас находится под охраной. Также в городе сняли все украинские флаги со зданий. Что касается самих военных, то их в Новой Каховке нет. Все они на Каховской ГЭС.

На сегодняшний день в самом городе войск нет. Они стоят на каховской ГЭС и Северо-Крымском канале, на главном сооружении. Помещение исполнительного комитета взято под охрану. Я туда один или два раза в день захожу,

– прокомментировал Коваленко.

Также он подчеркнул, что все коммунальные предприятия работают в городе. А охранные службы следят за тем, чтобы ночью в селе Новая Каховка ничего не грабили.

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