Новая Каховка: оккупанты сместили власть города и назначили коллаборантов
1 апреля 2022 , 18:10Читати новину українською
Источник:Суспільне Херсон
Новая Каховка временно находится в оккупации. Враг пытается навязать городу свою власть и правила.
Российские оккупанты продолжают свою преступную деятельность в Новой Каховке. Враг отстранил власть города и назначил на должности своих приспешников.
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Коллаборанты у власти
Оккупанты сообщили, что управлять городом будет Павел Филипчук. Руководителем полиции они назначили Олега Буховца, а Олег Гаврилюк стал руководителем КИУ "Водоканал".
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