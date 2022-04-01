Новая Каховка: оккупанты сместили власть города и назначили коллаборантов

Новая Каховка временно находится в оккупации. Враг пытается навязать городу свою власть и правила.

Российские оккупанты продолжают свою преступную деятельность в Новой Каховке. Враг отстранил власть города и назначил на должности своих приспешников.

Читайте также Рада признала Россию государством-террористом и запретил ее военную символику

Коллаборанты у власти

Оккупанты сообщили, что управлять городом будет Павел Филипчук. Руководителем полиции они назначили Олега Буховца, а Олег Гаврилюк стал руководителем КИУ "Водоканал".

Смотрите также: Арестович прокомментировал обстрелы Белгорода