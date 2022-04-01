Новая Каховка: оккупанты сместили власть города и назначили коллаборантов

1 апреля 2022 , 18:10
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Источник:

Суспільне Херсон

Новая Каховка временно находится в оккупации. Враг пытается навязать городу свою власть и правила.

Российские оккупанты продолжают свою преступную деятельность в Новой Каховке. Враг отстранил власть города и назначил на должности своих приспешников. 

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Коллаборанты у власти

Оккупанты сообщили, что управлять городом будет Павел Филипчук. Руководителем полиции они назначили Олега Буховца, а Олег Гаврилюк стал руководителем КИУ "Водоканал".

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Автор: Ярослав Сиваківський