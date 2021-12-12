Референдум завершился с рекордно низкой явкой. На участки пришли почти половина граждан, из которых более 95% выступили против независимости.
Что было раньше Боевая техника и угрозы беспорядков: в Новой Каледонии проходит референдум за независимость
Макрон поприветствовал решение Новой Каледонии
Президент Эммануэль Макрон поприветствовал решение Новой Каледонии остаться в составе Франции. По его словам, Париж официально выполнил свою часть соглашения о проведении трех волеизъявлений за независимость. Президент убежден, что Франция может гордиться этим событием.
Сегодня вечером Франция прекраснее, потому что Новая Каледония решила остаться там,
– заявил Макрон.
Президент поблагодарил всех причастных к организации выборов. Макрон подчеркнул, что теперь нужно снова строить диалог между Парижем и Нумеа. В частности, нужно работать в сфере здравоохранения из-за вспышки коронавируса в Новой Каледонии.
Референдум в Новой Каледонии: главное
- Еще в 1998 году между французским правительством и сторонниками отделения Новой Каледонии было заключено соглашение о проведении 3 референдумов за независимость островов.
- Первое голосование состоялось в 2018 году, второе – в 2020. На обоих волеизъявлениях более 40% жителей Новой Каледонии проголосовали за независимость.
- Перед голосованием 12 декабря 2021 года коренные жители острова рекомендовали воздержаться от голосования. Таким образом, на референдуме была самая низкая явка среди трех этапов голосований.
- У местных жителей вызвали беспокойство угроза беспорядков и прибытие более 2 000 французских военных.