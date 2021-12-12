Референдум завершився з рекордно низькою явкою. На дільниці прийшли майже половина громадян, з яких понад 95% виступили проти незалежності.
Що було раніше Бойова техніка і загрози заворушень: у Новій Каледонії проходить референдум за незалежність
Макрон привітав рішення Нової Каледонії
Президент Еммануель Макрон привітав рішення Нової Каледонії залишитися у складі Франції. За його словами, Париж офіційно виконав свою частину угоди про проведення трьох волевиявлень за незалежність. Президент переконаний, що Франція може пишатися цією подією.
Сьогодні ввечері Франція прекрасніша, тому що Нова Каледонія вирішила залишитися там,
– заявив Макрон.
Президент подякував усім причетним до організації виборів. Макрон наголосив, що тепер потрібно знову будувати діалог між Парижем та Нумеою. Зокрема, потрібно працювати у сфері охорони здоров'я через спалах коронавірусу в Новій Каледонії.
Референдум в Новій Каледонії: головне
- Ще у 1998 році між французьким урядом та прихильниками відділення Нової Каледонії була укладена угода про проведення 3 референдумів за незалежність островів.
- Перше голосування відбулося у 2018 році, друге – у 2020. На обох волевиявленнях понад 40% мешканців Нової Каледонії проголосували за незалежність.
- Перед голосуванням 12 грудня 2021 року корінні мешканці острова рекомендували утриматися від голосування. Таким чином на референдумі була найнижча явка серед трьох етапів голосувань.
- У місцевих мешканців викликали занепокоєння загроза заворушень та прибуття понад 2 000 французьких військових.