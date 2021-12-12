Референдум завершився з рекордно низькою явкою. На дільниці прийшли майже половина громадян, з яких понад 95% виступили проти незалежності.

Що було раніше Бойова техніка і загрози заворушень: у Новій Каледонії проходить референдум за незалежність

Макрон привітав рішення Нової Каледонії

Президент Еммануель Макрон привітав рішення Нової Каледонії залишитися у складі Франції. За його словами, Париж офіційно виконав свою частину угоди про проведення трьох волевиявлень за незалежність. Президент переконаний, що Франція може пишатися цією подією.

Сьогодні ввечері Франція прекрасніша, тому що Нова Каледонія вирішила залишитися там,

– заявив Макрон.

Президент подякував усім причетним до організації виборів. Макрон наголосив, що тепер потрібно знову будувати діалог між Парижем та Нумеою. Зокрема, потрібно працювати у сфері охорони здоров'я через спалах коронавірусу в Новій Каледонії.

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