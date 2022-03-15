Новая налоговая система должна заработать уже на этой неделе, – Шмыгаль

В видеообращении 15 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал ряд изменений в налоговой системе Украины. Они вступят в силу уже в ближайшие дни.

По словам премьер-министра, наша налоговая система, существовавшая в мирное время, не может эффективно работать и во время войны. Именно поэтому власти решили полностью переформатировать экономическую модель Украины, сообщает 24 канал.

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Что изменится в налоговой системе Украины

Денис Шмыгаль называет законопроект в налоговой сфере революционным. В нем предусмотрено немало новаций, в частности:

предприниматели вместо НДС и налога на прибыль будут платить лишь 2% от оборота;

ФЛП 1-й и 2-й групп будут платить единый налог по возможности, то есть на добровольной основе;

также ФЛП не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных работников – это сделает государство;

физические лица-предприниматели, не получающие доходов в период военного положения, не будут платить и ЕСВ;

не нужно будет платить НДС за товары, которые были уничтожены во время войны или переданы на нужды обороны;

акциз на топливо отменят, а ставку НДС по этим позициям уменьшат с 20% до 7%.

В правительстве уверяют, что эти изменения вступят в силу уже в ближайшее время

В течение нескольких часов после вступления в силу этих законов Кабинет Министров примет все необходимые подзаконные акты, чтобы новая налоговая система заработала уже на этой неделе,

– подчеркнул Шмыгаль.

Обращение Шмыгаля за 15 марта: смотрите видео

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