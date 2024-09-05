Новая партия фосфоритов для украинского химпрома: откуда она на самом деле

В ливанском порту Триполи на Средиземном море прямо сейчас судно MJ SOFIA под флагом Республики Палау загружается сирийскими фосфоритами, которые должны быть доставлены в Украину под видом сырья "египетского" происхождения для компании "Укрминхим".

Балкер, который пришел в Триполи еще 24 августа, недавно сменил владельца и менеджера, теперь им управляет турецкая компания SATA CHARTERING & SHIPPING. Об этом заявил политолог Марьян Ощановский в материале "Еще одно судно с подсанкционным сырьем от Асада направляется в украинский порт" на Цензор.НЕТ.

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"Укрминхим" – это единственный поставщик сырья для предприятия "Сумыхимпром", крупнейшего в Украине производителя удобрений, которое принадлежит государству. "Сумыхимпром" получает от "Укрминхима" фосфориты в рамках "давальческой схемы". За предоставленное сырье частная компания получает часть минеральных удобрений, произведенных заводом. И чем дороже будет сырье, тем большую долю получит посредник.

Политолог отмечает, что фосфориты из Триполи для "Сумыхимпрома" формально имеют "египетское" происхождение. Но это порт расположен в Ливане, очень близко к границе с Сирией. В Египте фосфориты (phosphate rocks) добывают в центральной части страны, в пустыне. Везти их оттуда за две тысячи километров в Ливан, чтобы потом продавать еще куда-то, было бы логистическим адом. Гораздо логичнее объяснение, что сырье на самом деле имеет сирийское происхождение. По условиям контракта "Укрминхима" с поставщиком, цена фосфоритов составляет 107 евро за тонну. Это было бы слишком дорого даже для настоящих египетских фосфоритов, а сирийские стоят еще меньше – около 30 евро за тонну. Поэтому, на поставке махинаторы могут украсть более 70 процентов стоимости продукции.

В материале отмечают, что организатором схемы может быть неформальный советник председателя государственной Объединенной горно-химической компании, Виталий Логинов. "По сути, он представитель другого известного "решалы" – Андрея Гмырина, который сбежал за границу после того, как получил подозрение от НАБУ за очень похожее давальческое мошенничество на Одесском припортовом заводе", – пишет политолог.

В августе уже состоялась попытка доставить в Украину якобы египетские фосфориты из Триполи на судне HARUN BEY по контракту со словацкой компанией Z9 Impex s.r.o.. Астрономическая стоимость – 107 евро за тонну фигурировала именно в договоре между Z9 Impex и "Укрминхимом". Об этом начали писать СМИ, а в последних числах августа словацкие правоохранители обыскали офисы Z9 в Братиславе и наложили арест на счета компании. Судно HARUN BEY уже имело согласованные даты захода в порт Южный с 30 августа по 5 сентября, но после обысков и скандала, без объяснений изменило курс и пошло в российский порт "Кавказ".

Заметим, что Сирия находится под международными экономическими санкциями. Большинство ограничений были применены против режима Башара Асада за военные преступления в ходе гражданской войны. Президент Зеленский дополнительно ввел в действие против Сирии санкции СНБО за участие в хищении украинского зерна с оккупированных территорий.