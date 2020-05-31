"Новая почта" меняет режим работы: что нужно знать о хранении посылок
"Новая почта" возобновляет докарантинный режим работы с 1 июня 2020 года. Теперь услуги по хранению посылок в отделениях снова станут платными.
Пресс-служба "Новой почты" сообщила, что стандартные условия будут действовать для всех отправлений, поступающих в отделение с 1 июня. С понедельника клиентов проинформируют о возобновлении прежних условий услуги (с помощью SMS-сообщений и мессенджеров).
К теме "Новая почта" запустила доставку продуктов по Украине
Что изменится в работе "Новой почты"
- Посылки будут храниться бесплатно только семь календарных дней. С 1 июня "Новая почта" вернет платное хранение посылок в отделениях.
- Связано это с тем, что в городах возобновляется движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородных и межобластных пассажирских перевозок, говорят в "Новой почте".
- Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно. Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня.
- Ограничения по количеству лиц в отделении, а также обязательное наличие средств индивидуальной защиты останутся до конца карантина.
Обратите внимание! С 18 марта по 31 мая клиенты могли долгое время не приходить за посылками, при этом дополнительные деньги за хранение посылки не начислялись.
Как "Новая почта" работает во время карантина в Украине
- Служба доставки "Новая почта" работает в штатном режиме. В отделениях не избежать очередей, но посылку можно отправить или получить как и всегда.
- Также клиентам предлагают воспользоваться сервисом доставки, почти не контактируя с людьми. Ввели сервис самообслуживания или курьерский сбор.
- Руководство сервиса сообщило об установке почтоматов, которыми можно пользоваться и не контактировать с работниками "Новой почты".