"Новая почта" возобновляет докарантинный режим работы с 1 июня 2020 года. Теперь услуги по хранению посылок в отделениях снова станут платными.

Пресс-служба "Новой почты" сообщила, что стандартные условия будут действовать для всех отправлений, поступающих в отделение с 1 июня. С понедельника клиентов проинформируют о возобновлении прежних условий услуги (с помощью SMS-сообщений и мессенджеров).

К теме "Новая почта" запустила доставку продуктов по Украине

Что изменится в работе "Новой почты"

Посылки будут храниться бесплатно только семь календарных дней. С 1 июня "Новая почта" вернет платное хранение посылок в отделениях.

Связано это с тем, что в городах возобновляется движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородных и межобластных пассажирских перевозок, говорят в "Новой почте".

Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно. Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем ​​хранения будет 8 июня.

Ограничения по количеству лиц в отделении, а также обязательное наличие средств индивидуальной защиты останутся до конца карантина.

Обратите внимание! С 18 марта по 31 мая клиенты могли долгое время не приходить за посылками, при этом дополнительные деньги за хранение посылки не начислялись.

Как "Новая почта" работает во время карантина в Украине