"Нова пошта" відновлює докарантинний режим роботи з 1 червня 2020 року. Тепер послуги зі зберігання посилок у відділеннях знову стануть платними.

Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що стандартні умови діятимуть для всіх відправлень, що надходять у відділення з 1 червня. З понеділка клієнтів проінформують про відновлення колишніх умов послуги (за допомогою SMS-повідомлень та месенджерів).

До теми "Нова пошта" запустила доставку продуктів по Україні

Що зміниться в роботі "Нової пошти"

Посилки зберігатимуться безкоштовно лише сім календарних днів. З 1 червня "Нова пошта" поверне платне зберігання посилок у відділеннях.

Пов'язано це з тим, що в містах відновлюється рух громадського транспорту, планується відновлення міжміських і міжобласних пасажирських перевезень, кажуть у "Новій пошті".

Плата за збереження посилок і вантажів не буде нараховуватися до 7 червня включно. Для тих відправлень, які надійдуть у відділення до 1 червня включно, першим платним днем зберігання буде 8 червня.

Обмеження за кількістю осіб у відділенні, а також обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту залишаться до кінця карантину.

Зверніть увагу! З 18 березня по 31 травня клієнти могли довгий час не приходити за посилками, при цьому додаткові гроші за зберігання посилки не нараховувалися.

Як "Нова пошта" працює під час карантину в Україні