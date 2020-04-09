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      "Нова пошта" запустила доставку продуктів по Україні

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      "Нова пошта" доставлятиме продукти по Україні / topnews.kr.ua

      Через "Нову пошту" можна замовити доставку продуктів з мережі "АТБ" через маркетплейс Rozetka в усі населені пункти.

      Раніше цей проєкт тестували у Дніпропетровській області, а тепер після змін, безпечна доставка продуктів буде діяти по всій країні, повідомляє пресслужба "Нової пошти".

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      Як замовити продукти: інструкція

      • вибрати та замовити необхідний продуктовий набір на сайті Rozetka;
      • замовлення формується в мережі "АТБ";
      • "Нова пошта" доставляє його під двері день у день, якщо у населеному пункті є магазин "АТБ" і наступного дня в інші населені пункти.

      Для того, аби вчасно відправляти доставлення, "Нова Пошта" посилила команду кур’єрів.

      Важливість карантину
      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Нова пошта Новини України
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