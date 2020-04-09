"Нова пошта" запустила доставку продуктів по Україні
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Через "Нову пошту" можна замовити доставку продуктів з мережі "АТБ" через маркетплейс Rozetka в усі населені пункти.
Раніше цей проєкт тестували у Дніпропетровській області, а тепер після змін, безпечна доставка продуктів буде діяти по всій країні, повідомляє пресслужба "Нової пошти".
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Як замовити продукти: інструкція
- вибрати та замовити необхідний продуктовий набір на сайті Rozetka;
- замовлення формується в мережі "АТБ";
- "Нова пошта" доставляє його під двері день у день, якщо у населеному пункті є магазин "АТБ" і наступного дня в інші населені пункти.
Для того, аби вчасно відправляти доставлення, "Нова Пошта" посилила команду кур’єрів.
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