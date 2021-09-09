Новая политсила "Украина – наш дом" презентовала свою программу: приоритетные направления

АПК, туризм, логистика, переработка и ИТ-технологии – такими считают главные направления экономического развития Украины на ближайшие 20 лет в политсиле "Украина – наш дом". За несколько месяцев эта политсила планирует открыть свои представительства и в других регионах.

Об этом лидер партии Борис Колесников заявил во время презентации программы по формированию областных организаций в Харькове и Сумах. Кроме презентации программы, политики обсуждали нынешнюю ситуацию в стране.

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"Наша задача – скрывать недостатки и давать пути решения. Кричать, что те плохие. Сейчас смотришь все эти премьеры, ругают премьера нынешнего, якобы вот за нас было лучше или хуже. Это вообще никого не интересует", – сказал лидер партии Колесников.

Кто виноват уже вообще никого не волнует. Что делать – это главное,

– добавил он.

Он подчеркнул, что НДФЛ не платят специалисты. "Мы об этом говорим 6 лет. Уже Польша взяла нашу концепцию и молодежь до 27 лет не платят НДФЛ. То есть европейские страны берут наши рекомендации, а Украина упорно не хочет", – подчеркнул Колесников.

Приоритетные направления

Представители политсилы среди приоритетных направлений считают:

борьбу с коррупцией с помощью информационных технологий;

радикальное сокращение количества чиновников и депутатов;

максимальную децентрализацию с передачей полномочий и места, оставив за центром управления крупными инфраструктурными проектами, сферу безопасности и международных отношений.

Как отметили политики, программа партии на треть состоит из социальных программ, значительное внимание уделяется реформированию сферы образования и здравоохранения.

"Профессия врача практически уничтожена, потому что все врачи-студенты, которые заканчивают в 2022 году, они не получают распределение. Это связано с тем, что вводится рейтинговая система. В медицине объявили все проблемы, когда коронавирус наступил", – рассказала кандидат медицинских наук Валентина Маркевич.

300% надбавок, которые получили врачи. На руки – 12 тысяч. И это, чтобы вы понимали, сейчас задержка зарплаты примерно 3 месяца,

– заметила она.

Уже в ближайшее время представители партии "Украина – наш дом" планируют посетить другие города нашего государства и пообщаться с украинцами.