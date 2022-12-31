Трофейной технике нужен американский ленд-лиз

Этого мало, чтобы скажем создать "купол" над одним из городов-миллионников, куда бы вообще не смогли залетать крылатые ракеты россиян.

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Для объяснения, по довоенным расчетам для прикрытия Киева потребовалось не менее 4 батарей (fire unit). Наконец то, наше войско будет иметь ЗРК, способный сбивать именно баллистические цели, что уже улучшает возможности нашей ПВО.

А то в один из осенних месяцев была ситуация, что россияне выпустили по нашим объектам и городам 22 баллистические ракеты в ОТРК "Искандер", а удалось сбить только 3. Все потому, что у нас не было соответствующих противоракетных средств.

Белый Дом выделяет ресурс на производство:

100 тысяч снарядов 125-го калибра для танков,

50 тысяч реактивных снарядов к БМ-21 "Град",

45 тысяч снарядов 152-го калибра,

20 тысяч снарядов 122 калибра.

Это именно тот американский ленд-лиз, без которого не сработает "российский ленд-лиз". В смысле весь массив трофейного оружия и техники, который ВСУ захватили во время освобождения Харьковщины и других земель от оккупантов.

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На тему "умных бомб" JDAM можно написать многое. Но здесь стоит сказать огромное "Спасибо" тем нашим людям, что ремонтируют, возвращают в строй или расконсервируют боевые самолеты. Чья работа по понятным причинам остается в тени. Если бы некому было чинить самолеты, давать Украине "умные бомбы" JDAM тоже смысла не было.

Для победы нужно оружие, а не "мясо"

США выделяют из армейских запасов 500 высокоточных управляемых снарядов 155 калибра. Похоже, это ответ на запрос дать ВСУ кассетные снаряды этого же калибра. Ибо в условиях, когда россияне начинают действовать малыми группами, важна все же не площадь накрытия, а именно точность попадания в цель.

Другие позиции этого крупного пакета помощи почти на 2 миллиарда долларов можно считать ответом на попытки россиян собрать войско в 200 тысяч плохо вооруженных "чмобков".

Ибо для победы над плохо оснащенной ордой нужно все же лучшее оружие, более совершенная амуниция и высокотехнологичные средства связи, а не ставка только на массу.