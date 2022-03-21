Если видите в социальных сетях сообщение об Игоре или Иване, которого лично не знаете, но он предлагает бесплатно помочь с заменой выбитых стекол, то будьте внимательны и проверяйте информацию.

Важно ВСУ уничтожили 4 из 10 армий России: 5 авиаполков, 11 батальонов танков и 34 бронетехники

Этот "благодетель" может задавать много разнообразных вопросов о вашем доме и все что расположено рядом.

Это может указывать на вражеского корректировщика огня, поэтому стоит быть внимательными и не помогать им уничтожать города.



Корректировщик огня / Фото с телеграм

Потери врага по состоянию на 21 марта – смотреть видео