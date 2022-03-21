Якщо бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти с заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію.

Важливо ЗСУ знищили 4 з 10 армій Росії: 5 авіаполків, 11 батальйонів танків та 34 бронетехніки

Цей "добродій" може задавати багато різноманітних питань про ваш будинок та все що розташовано поруч.

Це може вказувати на ворожого корегувальника вогню, тому варто бути уважним та не допомагати їм нищити міста.



Корегувальник вогню / Фото телеграм

Втрати ворога станом на 21 березня – дивитись відео