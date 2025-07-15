Местные власти уже пообещали устранить недостатки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Почему новое оповещение пугает черниговцев?

О тестировании новой системы предварительно сообщали на сайте городского совета. Однако людей не известили о том, каким именно будет новый формат звучания.

Черниговчанка Светлана Герасименко рассказала журналистам, что ее 10-летняя дочь Соломия очень испугалась, услышав голосовое оповещение. "Сделали воздушную тревогу с голосом. Вот теперь ее дети боятся", – говорит женщина.

По словам Соломии, она не услышала, что именно говорил диктор, но подумала, что летит ракета и это ядерная атака.

Как звучит новая система оповещения: смотрите видео

По словам заместителя начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций городского управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Богдана Писарева, потребность изменить системы оповещения о воздушной тревоге возникла давно – это требования законодательства.

Тестирование продлится месяц, а звучание сейчас – не окончательный вариант.

Если людям не нравится звуковое сопровождение или не нравится голос, мы будем оперативно прорабатывать эти вопросы и менять,

– объясняет чиновник.

Горожане жалуются на новую сирену: смотрите видео

(осторожно, 18+! Присутствует нецензурная лексика)

Также Писарев отметил: новое оборудование на сумму более 5,9 миллиона гривен предоставил фонд "Партнерство за сильную Украину", зато за средства местной общины из бюджета было выделено 1,3 миллиона для установки этой системы.

Однако некоторые черниговцы требуют вернуть старый сигнал сирены, а нововведения считают отмыванием денег.

Оповещение об отбое воздушной тревоги: смотрите видео

Власти обещают устранить недостатки

В среду, 9 июля, начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский провел совместное с руководством городского совета совещание для принятия управленческих решений. Среди вопросов гражданской защиты обсудили тестирование оповещения о тревоге.

Поставил задачу до конца недели отреагировать на обращения граждан и устранить все недостатки,

– отчитывался чиновник.

В частности, по его словам, новый диктор перезапишет сообщение. Кроме того, примут во внимание жалобы относительно продолжительности сигнала воздушной тревоги – 5 минут.

Текстовое сообщение мы уменьшим до слов "воздушная тревога", и оно будет повторяться 3 раза после того, как звучит ревун. А сама сирена будет звучать до минуты,

– говорит Брижинский.

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