Місцева влада вже пообіцяла усунути недоліки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Чому нове сповіщення лякає чернігівців?

Про тестування нової системи попередньо повідомляли на сайті міської ради. Однак людей не сповістили про те, яким саме буде новий формат звучання.

Чернігівка Світлана Герасименко розповіла журналістам, що її 10-річна донька Соломія дуже злякалася, почувши голосове сповіщення. "Зробили повітряну тривогу з голосом. От тепер її діти бояться", – каже жінка.

За словами Соломії, вона не почула, що саме говорив диктор, але подумала, що летить ракета й це ядерна атака.

Як звучить нова система сповіщення: дивіться відео

За словами заступника начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій міського управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Богдана Писарєва, потреба змінити системи сповіщення про повітряну тривогу виникла давно – це вимоги законодавства.

Тестування триватиме місяць, а звучання зараз – не остаточний варіант.

Якщо людям не подобається звуковий супровід або не подобається голос, ми будемо оперативно опрацьовувати ці питання і змінювати,

– пояснює посадовець.

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Також Писарєв наголосив – нове обладнання на суму понад 5,9 мільйона гривень надав фонд "Партнерство за сильну Україну", натомість за кошти місцевої громади з бюджету було виділено 1,3 мільйона для встановлення цієї системи.

Однак деякі чернігівці вимагають повернути старий сигнал сирени, а нововведення вважають "відмиванням грошей".

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Влада обіцяє усунути недоліки

У середу, 9 липня, начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський провів спільну з керівництвом міської ради нараду для прийняття управлінських рішень. Серед питань цивільного захисту обговорили тестування сповіщення про тривогу.

Поставив завдання до кінця тижня відреагувати на звернення громадян та усунути всі недоліки,

– звітував посадовець.

Зокрема, за його словами, новий диктор перезапише повідомлення. Окрім того, візьмуть до уваги скарги щодо тривалості сигналу повітряної тривоги – 5 хвилин.

Текстове повідомлення ми зменшимо до слів "Повітряна тривога" і воно буде повторюватися 3 рази після того, як звучить ревун. А сама сирена лунатиме до хвилини,

– каже Брижинський.

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