Почти все автоматизировано: как НРК запускает сетки для защиты от дронов

Наземные роботизированные комплексы все активнее берут на себя работу, которую ранее выполняли военные, находясь под постоянной угрозой ударов FPV-дронов. Они перевозят грузы, работают на опасных маршрутах и помогают снизить риск для людей, однако сами также становятся мишенями для вражеских беспилотников.

Соучредитель Rovertech Богдан Дрожак в эфире 24 Канала рассказал, как разработчики пытаются защитить НРК от таких атак и почему здесь важна точность буквально до секунды. Для этого систему обучают просчитывать различные сценарии сближения с дроном и реагировать еще до того, как он успеет нанести удар.

Система рассчитывает момент перехвата с точностью до секунды

Для защиты НРК от FPV-дронов разработчики используют систему, которая просчитывает траекторию цели и момент выстрела сеткой. Это важно из-за различной скорости беспилотников: даже одна секунда задержки может означать десятки метров полета.

В некоторых случаях одна секунда – это уже примерно 20 метров. Поэтому мы моделируем, когда именно должна выстрелить сеть и в какой точке она перехватит дрон,

– пояснил Дрожак.

В программе можно смоделировать не только полет FPV, но и движение самого наземного комплекса, ветер и другие условия. Система показывает, где произойдет перехват, куда после этого упадет дрон и сохранит ли он достаточно инерции, чтобы все же добраться до НРК.

Мы знаем параметры практически всего движения. Имитируем даже ветер и то, как движется сам НРК, поэтому можем увидеть слепые зоны, различные нюансы,

– рассказал соучредитель Rovertech.

Такие модели прогоняют через различные сценарии атак, чтобы проверить систему еще до реального применения.

Сетка срабатывает не сразу после появления дрона

Разработчики закладывают в систему не только уже известные способы атак, но и возможные действия противника после появления такой защиты. Один из самых очевидных вариантов для FPV – быстро приблизиться к НРК, спровоцировать выстрел сеткой и сразу отойти, чтобы избежать перехвата.

Когда ты создаешь любую систему во время войны, сразу же должен думать, что сделает враг в ответ. Недостаточно просто создать защиту – нужно готовить второе и третье контрмеры на его последующие действия,

– пояснил Дрожак.

Поэтому алгоритм может не реагировать на FPV в первый же момент после его появления. Дрону дают зайти глубже в зону перехвата, где времени на резкий маневр или отход уже не останется.

Самое очевидное для них – подлететь, заставить что-то выстрелить и быстро улететь. Наша контрмера – не стрелять сразу, а дать дрону зайти в такую зону, из которой он уже не успеет выйти,

– рассказал соучредитель Rovertech.

Такие сценарии также заранее прогоняют в симуляторе. Расчеты нужны, чтобы система учитывала не только типичный заход FPV, но и новые траектории и способы атаки, которые россияне могут начать использовать после появления защищенных НРК.

НРК снижают риск для военных

Наземные комплексы нужны не только для отдельных боевых задач, но и для повседневной логистики на передовой. Один НРК может перевезти груз, для которого в противном случае пришлось бы задействовать несколько машин и людей, которые каждый раз рисковали бы попасть под удар FPV.

Мы перевезли полторы тонны. Для ребят это сразу понятно: полторы тонны – это примерно три пикапа, а значит, минимум три водителя, которых пришлось бы отправить на риск,

– пояснил Дрожак.

Даже значительно меньший груз становится серьезной задачей, если его нужно доставить пешком на большое расстояние через минные поля и под постоянной угрозой дронов. Роботизированная платформа позволяет оставить человека вне этого маршрута.

Представьте, что вам дают 30 килограммов, и вам предстоит пройти с ними 20 километров. И это всего 30 килограммов, а вокруг минные поля и FPV,

– сказал соучредитель Rovertech.

Такая работа не всегда выглядит зрелищно в соцсетях, однако именно она позволяет убрать людей с самых опасных логистических маршрутов.

Соучредитель Rovertech рассказал о перехвате FPV-дронов: смотрите видео