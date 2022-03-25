Первые случаи вывоза украинцев в Россию зафиксировали в Мариуполе. Однако точное количество наших граждан, которых силой заставили покинуть Родину, неизвестно.

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Оккупанты вывозят украинцев в Россию для телекартинки

По данным разведки, сначала украинцы проходят "фильтрационные лагеря", а уже потом их отправляют в разные регионы России. В основном отдаленные и экономически депрессивные. Судьба тех, кто не соглашается на условия оккупантов, неизвестна.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона пояснил, что насильственный вывоз украинцев – новая стратегия врага.

Этой стратегии россияне придерживаются уже около недели. По сути они берут в заложники мирных людей и вывозят их в Россию. Мы имеем информацию о Таганроге, Воронеже и других регионах РФ. Понятно, что россияне делают все это только с одной целью: им нужна телевизионная картинка,

– подчеркнул Денисенко.

По его словам, в первые недели Россия потерпела крах в информационной войне. Похоже, пропагандисты стали жертвами своей же пропаганды и совсем не были готовы к сопротивлению украинцев.

Сейчас путинские прихвостни пытаются "реабилитироваться". Но теперь их информационные диверсии направлены исключительно на российских потребителей.

Пропагандисты начинают переходить в информационные контратаки на территории России. На территорию Украины или Европы они зайти не могут,

– подытожил советник главы МВД.

Доступ к правдивым новостям в России практически отсутствует. Кремль заблокировал все возможные ресурсы и социальные сети. Последней жертвой пропагандистов стал сервис Google News.

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