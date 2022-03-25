Перші випадки вивезення українців на Росію зафіксували в Маріуполі. Однак точна кількість наших громадян, яких силоміць змусили покинути Батьківщину, невідома.

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Окупанти вивозять українців на Росію для телекартинки

За даними розвідки, спершу українці проходять "фільтраційні табори", а вже потім їх відправляють до різних регіонів Росії. Здебільшого – віддалених та економічно депресивних. Доля тих, хто не погоджується на умови окупантів, невідома.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону пояснив, що насильне вивезення українців – нова стратегія ворога.

Цієї стратегії росіяни дотримуються вже близько тижня. По суті вони беруть у заручники мирних людей та вивозять їх у Росію. Ми маємо інформацію про Таганрог, Воронеж та інші регіони РФ. Зрозуміло, що росіяни роблять усе це лише з однією метою: їм потрібна телевізійна картинка,

– наголосив Денисенко.

За його словами, у перші тижні Росія зазнала краху в інформаційній війні. Схоже, пропагандисти стали жертвами своєї ж пропаганди та геть не були готові до опору українців. Зараз путінські посіпаки намагаються "реабілітуватись". Але тепер їхні інформаційні диверсії спрямовані виключно на російських споживачів.

Пропагандисти починають переходити в інформаційні контратаки на території Росії. На територію України чи Європи вони зайти вже не можуть,

– підсумував радник глави МВС.

Доступ до правдивих новин у Росії практично відсутній. Кремль заблокував усі можливі ресурси та соцмережі. Крайньою "жертвою" пропагандистів став сервіс Google News.

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