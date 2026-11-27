В эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук отметил, что украинские дроны наносят все более глубокие и болезненные удары по стратегическим объектам противника. В то же время растущая изоляция вынуждает Кремль расплачиваться с союзниками собственным суверенитетом.

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Паралич военных заводов и инфраструктуры

Украинские Силы обороны изменили подход к атакам на территории России, в частности в Туле, Курске, Башкортостане и на территории временно оккупированного Крыма. Если раньше удары беспилотников в основном наносились точечно по одной технологической установке нефтеперерабатывающих заводов, то сейчас осуществляется масштабное и комплексное разрушение.

Уничтожается ключевой объект, после чего средства поражения направляются на другие элементы цели и разрушается все. Удары по ТЭС и ГРЭС направлены на лишение предприятий электроснабжения. В той же Туле сосредоточен огромный оборонный кластер: заводы обесточиваются, останавливается металлообработка и химическая промышленность, а ракеты и автоматическое оружие больше не производятся– пояснил Лакийчук.

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Серьезные последствия испытывает и оккупированный полуостров. Уничтожение подстанции в Тамани вывело из строя так называемый энергомост, что спровоцировало масштабный блэкаут в Крыму и существенно подорвало логистические и военные возможности оккупационной группировки. В то же время российская армия во время обстрелов ДнепроГЭСа и Криворожской ТЭС пытается раздробить единую украинскую сеть на локальные кластеры, целенаправленно атакуя юго-восточный регион.

Политическая зависимость Кремля от Пхеньяна и Тегерана

Затяжная война стремительно ослабляет позиции Москвы среди собственных союзников. Политическое влияние России буквально перетекает на партнеров по принципу сообщающихся сосудов. Острая потребность в живой силе, ракетах и снарядах привела к тому, что Кремль оказался в заложниках у северокорейского диктатора, который теперь активно навязывает свои интересы.

Политический вес северокорейского лидера вырос на порядок за счет принципа сообщающихся сосудов. Где-то убывает, где-то прибавляется: в России он убывает – перетекает в Северную Корею и к иранским муллам. Собственно, это то, чего добился Путин захватнической войной– отметил эксперт.

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Не менее унизительно выглядит диалог Москвы с Пекином, где Владимир Путин окончательно превратился в подчиненного просителя, чьей главной целью визитов по-прежнему является просто возможность побыть рядом с китайским руководством. К тому же Северная Корея недавно уже прибегала к демаршам: как рассказывал эксперт, КНДР приостановила поставки ракет в Россию из-за несогласия с дипломатической риторикой Кремля.

Стратегический тупик Москвы

Систематические и комплексные атаки украинских беспилотников уже не просто наносят точечные потери, а системно парализуют промышленный хребет российского ВПК, лишая врага возможности непрерывно восстанавливать арсеналы. В то же время попытки восполнить пробелы за счет Пхеньяна, Тегерана или Пекина окончательно похоронят миф о "великой державе":

Россия оказалась в ловушке затяжной войны, где за каждый новый снаряд или дрон ей приходится расплачиваться остатками собственного суверенитета и политической субъектности.