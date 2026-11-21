После новых ударов по Крымскому мосту российские оккупанты столкнулись с проблемами использования переправы, в частности ее железнодорожной части. Повреждение моста и украинские удары по сухопутным маршрутам поставок могут существенно усложнить обеспечение российской группировки на юге Украины.

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Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью для 24 Канала оценил последствия атаки и объяснил, почему до 300 тысяч российских военных могут оказаться под угрозой оперативного окружения. Он также рассказал об ударах по нефтяной инфраструктуре России, возможностях украинского вооружения и результатах встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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Россия может упустить возможность восстановить Крымский мост

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские ракеты "Нептун" повредили железнодорожное полотно Крымского моста. Трамп также заявил, что Путин разозлился на Зеленського из-за атаки из-за атаки. Насколько серьезны повреждения переправы, смогут ли россияне отремонтировать ее и как это скажется на репутации Путина?

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А как это может повлиять на его репутацию? Если Путина спросят, куда делась балка моста, ему ничего не останется, кроме как сказать, что она утонула. Он уже специалист по таким ответам. Помните подлодку "Курск"? Когда его спросили, что произошло, он ответил: "Он утонул".

Приблизительно такая же картина сейчас с Керченским мостом. Как минимум одна балка, поддерживавшая мостовые переходы над основным фарватером, оказалась в воде. Теперь россиянам придется ее оттуда доставать, фактически по частям, как в свое время поднимали подлодку "Курск". Но возникает вопрос, смогут ли они вообще организовать эти работы.

Дадут ли россиянам возможность восстанавливать мост наши Силы обороны, продолжающие держать Керченский мост под огненным контролем? Удары Нептунами ярко продемонстрировали, что такая возможность у нас остается. Это так называемое окно возможностей, и оно до сих пор открыто– объяснил Свитан.

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Российская противовоздушная оборона сейчас не знает, откуда принимать дополнительные зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные системы, чтобы увеличить плотность защиты в районе переправы. А если они не могут обеспечить прикрытие самого моста, то не могут полноценно защитить и ремонтные бригады. При этом работы требуются не только для восстановления автомобильного или железнодорожного сообщения, но и для расчистки фарватера.

По моей оценке, тысячи судов Волго-Донской группы сейчас заблокированы к северу от Керченского пролива. Они не могут нормально проходить по этому маршруту, а это означает ежедневные экономические потери. Простое судно, ограничение портовых перевозок, сокращение возможностей отгрузки грузов – все это создает для России дополнительные проблемы.

Речь идет о миллионных убытках каждый день. И это уже вопрос не только военной логистики, но и экономики. Российскому руководству придется искать способы как можно скорее восстановить проход судов, но сделать это под постоянной угрозой новых ударов будет очень сложно.

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В то же время, я считаю, что украинские военные будут продолжать работу по конструкциям переправы. Если дальнейшие удары будут успешными, то россияне могут лишиться и второй арки моста над фарватером. Тогда проблемы с использованием переправы станут еще более серьезными.

Обратите внимание на используемое вооружение. Конструкторское бюро "Луч" снова продемонстрировало возможности украинских разработок. По моей оценке, ракеты "Паляница" участвовали в поражении пролета моста, а "Нептуны" отработали по железнодорожному полотну.

Россияне сейчас в полном объеме не смогут воспользоваться железнодорожным переходом. И я думаю, что в ближайшие ночи там будет применено еще достаточно серьезное количество сил и средств, чтобы окончательно вывести из строя эту арку, в том числе железнодорожный переход.– предположил военный эксперт.

Подготовка к этой операции длилась почти месяц. За это время Силы обороны работали над ослаблением российской ПВО, уничтожением радиолокационных станций и подавлением систем радиоэлектронной борьбы, прикрывавших Керченское направление. Это была комплексная подготовка, результаты которой мы сейчас видим.

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Я думаю, что украинские военные используют созданное окно возможностей и дальше. Россиянам придется одновременно искать средства защиты, пытаться восстанавливать поврежденные конструкции и обеспечивать прохождение судов. Сделать все это в условиях огневого контроля со стороны Украины будет очень непросто.

Керченский мост в полном объеме работать уже не будет. А что будет на это отвечать Путин, мы еще увидим. Сейчас для него это серьезная проблема, потому что дальнейшие удары могут довести дело до конца.– подчеркнул Свитан.

Именно возможность продолжения украинских атак делает перспективы быстрого возобновления переправы столь сомнительными. Россия может пытаться ремонтировать мост, но ей придется учитывать, что украинские средства поражения остаются способными доставать этот объект.

До 300 тысяч окупантов могут оказаться в оперативном окружении

Можно ли говорить, что Крым превращается для россиян в остров? Что будет с снабжением военных и гражданского населения и создает ли нынешняя ситуация возможности для активизации украинских действий на юге и деоккупации полуострова?

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Мы с вами уже несколько лет говорим о том, как это может происходить. Крым сам по себе является своеобразным оперативным географическим котлом, поскольку он зажат между двумя морями. И если перекрыть главные пути сообщения, возникает возможность серьезно ограничить обеспечение русских войск на полуострове.

К востоку вход из Тамани через Керченский мост сейчас поврежден. Северное же направление, по моей оценке, находится под огненным контролем украинских средств поражения. Особенно важен участок от Бердянска до Мелитополя, где глубина соответствующей зоны составляет примерно 100 км.

Такое расстояние позволяет непосредственно управлять беспилотниками и контролировать транспортные маршруты, по которым россияне пытаются обеспечивать свою группировку. Если эти маршруты постоянно под ударами, организовать стабильный поток военных грузов становится значительно сложнее. И это касается не только Крыма.

Удар по Керченскому мосту и контроль сухопутного коридора отсекают от поставок с российской территории не только Крым, но и крымско-херсонская группировка противника. Частично это касается и запорожской группировки, которая находится западнее и северо-западнее Мелитополя– объяснил Свитан.

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Сейчас россиянам очень сложно организовать полноценную поставку военной амуниции, боеприпасов и других ресурсов для ведения как наступательных, так и оборонных действий. Представьте себе маршрут протяженностью примерно 500 километров от Ростова до Олешек или Васильевки через Токмак. Этот маршрут постоянно находится под угрозой украинских ударов.

Поэтому возникают проблемы с доставкой грузов в необходимых объемах. Особенно если речь идет о большой военной группировке, ежедневно нуждающейся в огромном количестве горючего, продовольствия, боеприпасов и военного оборудования. Чем активнее боевые действия, тем больше становится нагрузка на всю систему снабжения.

По моей оценке, численность крымско-херсонской группировки, которая может оказаться под угрозой оперативного окружения, составляет примерно 250-300 тысяч российских военных. Это очень большое количество людей, которое необходимо постоянно снабжать всем необходимым. Причем во время наступательных операций расходы боеприпасов и других ресурсов могут быть в три-четыре раза больше, чем во время обороны.

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Около 250-300 тысяч российских военных сейчас могут оказаться в оперативном окружении. А 300 тысяч человек нужно кормить, снабжать боеприпасами и всем остальным. И в наступательном режиме они используют в три-четыре раза больше ресурсов, чем в оборонном– оценил военный эксперт.

Поэтому для нас очень важно усиливать давление на эту группировку. Повреждение Керченского моста и усложнение движения по сухопутному коридору создают предпосылки для дальнейшего вытеснения российских войск с южных оккупированных территорий. И я говорю именно о крымско-херсонском направлении, а не только о полуострове.

Сейчас, на мой взгляд, украинское военно-политическое руководство должно на всех международных площадках говорить не о замораживании боевых действий и не об отказе от оккупированных территорий. Задачей должен оставаться вывод российских войск с территории Украины в международно признанные границы 1991 года.

Если оперативное оцепление будет усиливаться, российским военным придется решать, как выходить из этой ситуации. Мы уже несколько лет говорим, что кафиров лучше оставить украинскую территорию самостоятельно, пока у них еще есть такая возможность.

Иначе через некоторое время они просто не смогут выбраться из котла. Им останется разве что переправляться через Керченский пролив на каких-то надувных средствах в направлении Тамани. Поэтому лучше оставлять наши оккупированные территории раньше времени– заявил Свитан.

Я также неоднократно говорил об исторических связях Кубани и других близлежащих регионов с Украиной. Считаю, что на этих территориях сохранилось значительное украинское языковое и культурное наследие, в частности местные говоры и так называемая болтовня. И у меня есть собственное видение их будущего, хотя это уже вопрос значительно более широких исторических и политических процессов.

Но сейчас главная военная задача состоит в том, чтобы лишить российскую группировку возможности стабильно обеспечивать свои силы на оккупированном юге. Удары по Керченскому мосту и контроль транспортных маршрутов создают для этого условия, которые нужно использовать.

Удары по нефтяной системе могут заставить Россию останавливать скважины

Украинские дроны ударили по нефтяной станции в Калейкино в Татарстане. По данным Reuters, из-за атак БПЛА переработка нефти на российских НПЗ с конца октября сократилась на 45%. Как эти удары влияют на экономику России, и какие объекты сейчас поражают украинские военные?

Неплохо отработали. Калейкино расположен вблизи Альметьевска, и это очень важный район для российской нефтяной промышленности. Именно оттуда в свое время начинался нефтепровод Дружба, поэтому речь идет об объекте, который имеет значение для всей системы транспортировки российской нефти.

Насколько я помню, 23 февраля Служба безопасности Украины уже наносила удар по этой линейно-производственной диспетчерской станции. Такие объекты выполняют важные технологические функции, в частности, смешивают различные сорта нефти до получения смеси Urals, которую затем закачивают в магистральный нефтепровод.

Через эту систему проходит нефть из разных регионов России. Это, в частности, Татарстан, Башкортостан, Западная Сибирь и Югра. Нефть транспортируется через соответствующую инфраструктуру, смешивается, а затем поступает в систему "Дружба".

Не стоит забывать и о Самарской линейно-производственной диспетчерской станции, которая также потерпела поражение. Все эти объекты являются частями большой системы, обеспечивающей транспортировку российской нефти. И когда украинские военные последовательно выводят из строя ее составляющие, это создает взаимосвязанные проблемы.

Сейчас очень важно придерживаться правильного алгоритма. Сначала уничтожаются нефтеперерабатывающие заводы, затем россиянам некуда девать нефть, они направляют ее на экспорт и начинают заполнять накопительные емкости на диспетчерских станциях и портах– объяснил Свитан.

Когда НПЗ перестают работать, нефть продолжает поступать из месторождений. Россиянам нужно решать, куда ее направлять, поэтому увеличивается нагрузка на экспортную инфраструктуру и хранилища. И если эти мощности уже заполнены, дальнейшие удары по ним наносят более серьезный ущерб всей системе.

Именно поэтому, на мой взгляд, украинская армия сейчас демонстрирует профессиональный подход к поражению российской нефтегазовой инфраструктуры. Ушибы наносятся не хаотично, а с учетом того, как работает эта система. Сначала создаются проблемы с переработкой, затем с накоплением и транспортировкой.

Если продолжать такую работу, Россия все больше упускает возможность перерабатывать нефть и поставлять ее на экспорт. В перспективе, как я считаю, это может привести к остановке крупных нефтеперерабатывающих заводов и существенному сокращению работы портовой инфраструктуры.

В конце концов, это может привести к тому, что ни один крупный российский НПЗ не будет работать, ни один порт не сможет нормально отгружать нефть на экспорт, а накопительные емкости уже не будут принимать дополнительные объемы. Тогда россиянам придется останавливать скважины. И это главная задача– подчеркнул военный эксперт.

Остановка нефтедобывающих скважин, по моему мнению, станет серьезнейшим ударом по российской экономике. Особенно учитывая, насколько сложным возможно дальнейшее восстановление добычи. Я даже предполагаю, что часть таких объектов уже не заработает в нынешней Российской Федерации.

Это связано с моим прогнозом по поводу будущего самой России. Я считаю, что экономические проблемы, которые усугубляются войной, могут ускорить ее внутренние политические изменения. И не исключаю, что в будущем вопрос обновления отдельных нефтяных объектов будут решать уже другие государственные образования.

Украинские удары по Курску и российским тылам будут продолжаться

В российском Курске раздались взрывы, в том числе в центре города. Какие военные объекты могут представлять интерес для сил обороны Украины в этом регионе и какими средствами украинская армия сейчас работает по российским тылам?

Украинская профессиональная армия сейчас помогает Путину создавать ту самую буферную зону, о которой он постоянно говорит. Только он, очевидно, рассчитывал на ее создание на украинской территории, а никто не обещал ему, что он не может появиться на русском. Поэтому мы практически работаем по инфраструктуре русского оперативного тыла.

Речь идет о военных объектах и инфраструктуре, которая обеспечивает их работу. Это важный момент, ведь объект может выполнять не только гражданские функции, но и являться частью системы снабжения или обеспечения российской армии. И такие объекты будут оставаться среди целей украинских военных.

Под соответствующую зону попадают Курск, Брянск, Белгород, Воронеж и Ростов. Это приграничные и близлежащие регионы, используемые русской армией для обеспечения своих войск. Для нас они составляют оперативный тыл противника.

Путин хотел создать буферную зону, но никто ему не обещал, что она будет именно на украинской территории. Потому украинская армия помогает ему. Достаточно неплохо получается– иронически заметил Свитан.

Я также неоднократно говорил об историческом украинском влиянии на часть этих территорий. В приграничных регионах России до сих пор можно услышать украинский язык, суржик, а ближе к Кубани – местную болтовню. На мой взгляд, это свидетельствует о глубоких исторических связях этих земель с Украиной, и я не исключаю значительных политических изменений в регионе в будущем.

Но если возвратиться напрямую к военным возможностям, то основными средствами для ударов по русским тылам остаются беспилотники. В то же время, Украина развивает широкий спектр относительно дешевых ракетных систем, которые способны выполнять задачи на оперативной глубине.

Это, в частности, "Рута", "Барс", "Паляница", "Ад" и другие разработки. По моей оценке, Украина уже имеет возможности производить десятки таких ракет в сутки. Их дальность меньше, чем у стратегических ракетных систем, но достаточна для поражения целей в ближних и средних российских тылах.

У нас появляется большое количество дешевых ракет. Десятки таких ракет мы можем производить в сутки. Их оперативная дальность составляет примерно 300 – 500 километров, что позволяет работать по большому количеству объектов российского оперативного тыла– объяснил полковник запаса ВСУ.

В зоне досягаемости таких средств оказываются Курск, Брянск, Белгород, Воронеж, Орел, Ростов и Таганрог. Поэтому я ожидаю, что сообщения о поражении военных и связанных с ними инфраструктурных объектов в этих регионах будут поступать и дальше.

По моему мнению, такая работа будет продолжаться не менее следующего года или полутора. Украинская армия будет продолжать развивать свои средства поражения, увеличивать их количество и использовать для ослабления российских военных возможностей.

На встрече в Китае могли обсуждать российские ресурсы

После трехсторонней встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина прозвучали заявления о международной безопасности и ядерном разоружении. Изменилось ли что-то для Украины и кому действительно была выгодна эта встреча?

Дональд Трамп выдал очередное заявление на несколько строчек. И как это все назвать? Ни о чем. Все, что мы сейчас слышим после этой встречи, на мой взгляд, именно так и можно охарактеризовать. Они поговорили, провели переговоры, обменялись определенными формулировками, но никаких конкретных результатов для Украины я там не увидел.

Более того, я предполагаю, что эти контакты были направлены не на распределение Украины, как многие опасались, а на обсуждение самой России. В первую очередь ее природные ресурсы, полезные ископаемые и определенные экономические интересы. Ведь и у Соединенных Штатов, и у Китая есть собственные экономические цели.

Что касается Путина, то он на этой встрече, по моему мнению, выглядел очень слабо. Я не увидел там руководителя, который на равных определяет будущее мира вместе с двумя другими лидерами. Напротив, создалось впечатление, что он оказался в роли излишнего участника.

Третий лишний. Ему четко показали: близко не подходи. И один, и другой продемонстрировали, где его место. Путина отодвинули далеко, а Трамп оказался справа от Си Цзиньпина. Поэтому все эти заявления об огромном международном значении встречи – только дипломатический этикет– оценил Свитан.

Я даже иронически назвал Трампа "любимой женой" Си Цзиньпина из-за его расположения во время протокольных мер. Но для меня главное не самое фотографирование. Более важно то, что после встречи нет конкретных действий, которые могли бы изменить ситуацию вокруг Украины.

Сейчас стороны будут распространять дипломатические заявления, говорить о сотрудничестве и международной безопасности. Но это в основном общие формулировки, не имеющие практического продолжения. Я не ожидаю от них решений, способных заставить Украину согласиться с российскими условиями.

На мой взгляд, Путин фактически остался сам в противостоянии с демократическим миром. Он напал на Украину, которая является его частью, а значит создал угрозу и для Европы, и для Соединенных Штатов. И я думаю, что Трамп уже начинает понимать масштаб этой проблемы.

Теперь перед российским диктатором стоит сложный вопрос: что делать дальше? Он может продолжать войну, выдвигать требования и демонстрировать недовольство. Но его международное положение, на мой взгляд, будет постепенно ухудшаться.

У Путина сейчас серьезная дилемма: либо сдаваться сразу, либо потом Россию разберут на запчасти. Зная его характер, он еще может всю зиму топать ногами, но я предполагаю, что к весне ему придется менять свое поведение– спрогнозировал военный эксперт.

Я не вижу в результатах китайской встречи никакой прямой угрозы для Украины. В России же, как я считаю, все меньше возможностей диктовать собственные условия. И если экономические интересы Вашингтона и Пекина действительно сосредоточены на российских ресурсах, Кремль может оказаться еще в более зависимом положении.

Заявления Путина о новой Ялте не имеют ничего общего с историей

Путин заявил, что в Ялте в свое время зафиксировали победу над нацизмом, а теперь вроде бы нужно зафиксировать победу над неонацизмом. На кого рассчитана такая риторика и может ли Кремль использовать встречу в Китае для пропаганды?

Связь с Ялтой здесь совершенно нелогична. В Ялте встречались главы стран, чьи армии участвовали в победе над нацистской Германией и ее союзниками. И надо помнить, что сама Ялтинская конференция ничего не побеждала – это сделали военные и народы, заплатившие за победу десятками миллионов жизней.

Речь шла о противостоянии огромному военному блоку, в который входили Германия, Италия, Япония и другие государства. После войны победители получили возможность определять будущее послевоенного мира. И одной из задач тогдашних переговоров было разграничение сфер влияния, чтобы сами государства-победительницы не стали воевать между собой.

Это была реальная победа, одержанная огромной ценой. Поэтому я не понимаю, как можно сравнивать события со встречей в Шэньчжэне. Участники нынешних переговоров не находятся в положении победителей войны, которые могут определять условия для побежденной стороны.

В Ялте собирались руководители армий-победительниц. А кто собрался сейчас в Шэньчжэне? Руководители армий, не достигших своих целей. Они пытались разделить что? Собственные неудачи? Поэтому сравнивать эту встречу с Ялтой совершенно нелогично– подчеркнул Свитан.

Я даже провожу параллели между разными современными идеологиями и их историческими истоками, хотя признаю, что специалисты могут уточнить мои формулировки по поводу нацизма, фашизма и других понятий. Но если вернуться к военному содержанию Ялтинской конференции, то нынешняя ситуация принципиально иная.

Китай, например, также имеет в своей истории неудачный военный опыт. Я вспоминаю войну с Вьетнамом, в которой китайская армия не добилась желаемого результата. Соединенные Штаты, по моему оценку, не получили ожидаемых результатов в противостоянии с Ираном. Россия уже несколько лет не может победить Украину.

Поэтому я иронически называю участников этой встречи тремя не имеющими побед главнокомандующими, необходимыми для диктования нового мирового порядка. И не думаю, что они могли принять какие-либо серьезные военные решения, ведь даже в совместных заявлениях военная тематика не была центральной.

А вот экономические вопросы, вероятнее всего, были важны. И здесь для меня самое интересное, чьи ресурсы могли обсуждать. Я не думаю, что Китай и США собирались делить свои недра и промышленные возможности.

Самое интересное, кто был на этом столе и чьими ресурсами они могли торговать. Конечно, не американскими и не китайскими. Я думаю, что речь шла о российских ресурсах, полезных ископаемых и сферах экономического влияния. Путин в этих переговорах оказался в очень слабом положении– предположил военный эксперт.

Я не исключаю, что США и Китай могли обсуждать распределение собственных экономических интересов в России. В будущем это может относиться к отдельным регионам, природным ресурсам и другим активам. Но пока это мое предположение, основанное на оценке положения Путина и интересов других участников.

Трамп, по-моему, прежде всего заинтересован в экономических договоренностях. Китай также пытается усилить доступ к мировым ресурсам, в частности, полезным ископаемым. Поэтому Россия может стать предметом такого торга, а не Украина.

И я не вижу причин считать результаты этой встречи угрозой для нашего государства. Напротив, Кремль не получил убедительного доказательства собственного статуса большой военной силы. А все попытки сравнивать переговоры в Китае с исторической Ялтой остаются, по моему мнению, пропагандистскими заявлениями.

Трамп должен потребовать от Путина вывода войск из Украины

Трамп заявил, что не будет принимать окончательные решения по завершению войны без консультаций с Зеленским. В то же время, он уверяет, что Путин якобы хочет завершить войну. Как оценивать такие заявления и изменился ли подход американского президента к Украине?

Если Трамп настолько хочет с кем-то проконсультироваться, пусть, прежде всего, обратится в Конституцию Украины и правовую систему нашего государства. У нас источником власти есть украинский народ. И это основополагающий принцип, от которого нужно отталкиваться во время любых разговоров о завершении войны.

Сам Трамп прекрасно понимает, что в Соединенных Штатах президент также не является единственным источником власти. Американский народ высказывает свою позицию на выборах, и после последнего голосования Трамп, по-моему, почувствовал это на себе. Поэтому он должен понимать, что решения по Украине не могут приниматься вопреки базовым принципам ее государственности.

В Конституции Украины определен суверенитет и территориальная целостность нашего государства. Речь идет о международно признанных границах 1991 года. И именно на этой основе следует рассматривать любые возможные мирные договоренности.

Можно также обратиться к украинской армии, которая приняла присягу народу Украины. Военнослужащие присягали защищать не конкретного политика или определенный государственный институт, а свою страну, ее суверенитет и территориальную целостность. Поэтому никакие международные переговоры не должны игнорировать эти принципы.

Если Трамп хочет проконсультироваться, пусть консультируется с Конституцией Украины и украинским народом. В Конституции все ясно определено: суверенитет и территориальная целостность в границах 1991 года. Можно также проконсультироваться с украинской армией, присягавшей защищать именно украинский народ– объяснил Свитан.

Мы уже неоднократно говорили, что настоящее завершение войны возможно только после того, как российская армия покинет территорию Украины. Я считаю, что именно это должно являться основой любых мирных инициатив. Сначала возобновление территориальной целостности и суверенитета, а затем дальнейшие переговоры.

При этом суверенитет – не только контроль над собственной территорией. Это также отсутствие внешнего управления и возможность самостоятельно принимать решения о будущем государства. И этот момент Трампу тоже следует учитывать.

Поэтому американскому президенту сейчас нужно разговаривать не столько с украинскими представителями, сколько с Путиным. Именно от него следует требовать вывода русских войск с нашей территории. После этого уже можно будет говорить о репарациях и других вопросах, связанных с последствиями агрессии.

Трампу сейчас следует разговаривать с Путиным и требовать от него вывода российских войск с территории Украины. Сначала освобождение оккупированных территорий и восстановление нашей территориальной целостности, а потом репарации и все другие вопросы– подчеркнул военный эксперт.

На мой взгляд, Трамп сейчас направляет свои усилия не в ту сторону. Он пытается оказывать давление на Украину, хотя главная причина продолжения войны заключается в российской агрессии. И я связываю это с его собственным мировоззрением, в частности, стремлением искать прежде всего экономические договоренности.

Мы видим, что Трамп и Путин значительное внимание уделяют возможным экономическим вопросам. Си Цзиньпин также пытается использовать этот переговорный процесс в своих интересах. Но все это не значит, что они способны единолично определить будущее Украины.

Есть международные правовые механизмы, государственные институты и другие участники интернациональных отношений. Поэтому я не считаю, что желания Путина могут быть автоматически реализованы только из-за договоренностей с Трампом или китайским руководством.

То же касается заявлений о реформировании Организации Объединенных Наций. Я не понимаю, как три руководителя государств могут пытаться решать судьбу организации, в которую входят почти две сотни стран. Тем более что Совет Безопасности ООН состоит не только из США, Китая и России.

Есть еще Великобритания и Франция, которые также имеют постоянное членство в Совете Безопасности. Кроме того, мировая ядерная система уже давно не ограничивается только этими пятью государствами. Ядерное оружие владеют Индия, Пакистан и Северная Корея, а вопросы ядерного потенциала Израиля также постоянно обсуждают в международной политике.

Поэтому попытки трех лидеров определять новые правила глобальной безопасности только со своих позиций, по моему мнению, не будут иметь серьезных результатов. Особенно, когда каждый из них сталкивается с собственными внутренними и международными проблемами.

Они много на себя берут, если честно. Попытка решить все только со своей позиции ни к чему не приведет. Это очередные разговоры людей, пытающихся продемонстрировать собственное величие, хотя их позиции серьезно ослабли и внутри государства, и в международной политике.– подытожил Свитан.

Поэтому я не вижу смысла воспринимать каждое заявление после встречи в Китае как начало новых глобальных договоренностей. Для Украины определяющими остаются свои военные возможности, защита суверенитета и территориальной целостности. А международные переговоры должны учитывать эти принципы, а не заменять их желаниями отдельных политических лидеров.

Роман Свитан об ударе по Крымскому мосту: смотрите видео