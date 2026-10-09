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9 октября, 12:26
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Новая тактика ударов: в Воздушных силах раскрыли, как Россия сменила атаки дронами

Юлия Харченко

Российские военные изменили тактику нанесения авиаударов по Украине, расширив географию применения беспилотников для рассредоточения украинской ПВО. Оккупанты активно сочетают новые реактивные БПЛА с классическими поршневыми аппаратами, создавая дополнительную нагрузку на авиацию и наземные системы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Какую тактику использует Россия?

Во время последних обстрелов около двух третей запущенных беспилотников составляли классические поршневые аппараты, однако противник все активнее привлекает к ним реактивные средства поражения.

По словам Игната, появление новых модификаций не означает полный отказ от обычных дронов, но свидетельствует об изменении подхода оккупантов к ведению воздушного террора. Накануне всего пять попаданий реактивных БПЛА нанесли серьезные разрушения, ведь перехватить 100% целей физически невозможно.

Фиксация вражеских беспилотников на западе и севере Украины свидетельствует о попытках противника сместить акцент с ударов по столице на другие регионы. Российские войска запускают реактивные аппараты небольшими группами, вынуждая украинское командование реагировать на вызовы по всей стране и рассеивать имеющиеся силы.

Для перехвата таких скоростных целей Силы обороны вынуждены задействовать истребительную авиацию, которая должна максимально оперативно подниматься в воздух для уничтожения угрозы. Такой режим работы создает высокую нагрузку на системы ПВО и авиационные бригады, поэтому военные ожидают новых технологических решений от украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, для сбивания реактивных беспилотников в Украине уже начали применять роботизированные турели с элементами искусственного интеллекта и машинного зрения.

Кроме того, в течение сентября 2026 года российские войска существенно увеличили интенсивность атак, выпустив более 3100 реактивных БПЛА по территории Украины.