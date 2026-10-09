Новая тактика ударов: в Воздушных силах раскрыли, как Россия сменила атаки дронами

Российские военные изменили тактику нанесения авиаударов по Украине, расширив географию применения беспилотников для рассредоточения украинской ПВО. Оккупанты активно сочетают новые реактивные БПЛА с классическими поршневыми аппаратами, создавая дополнительную нагрузку на авиацию и наземные системы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Какую тактику использует Россия?

Во время последних обстрелов около двух третей запущенных беспилотников составляли классические поршневые аппараты, однако противник все активнее привлекает к ним реактивные средства поражения.

По словам Игната, появление новых модификаций не означает полный отказ от обычных дронов, но свидетельствует об изменении подхода оккупантов к ведению воздушного террора. Накануне всего пять попаданий реактивных БПЛА нанесли серьезные разрушения, ведь перехватить 100% целей физически невозможно.

Фиксация вражеских беспилотников на западе и севере Украины свидетельствует о попытках противника сместить акцент с ударов по столице на другие регионы. Российские войска запускают реактивные аппараты небольшими группами, вынуждая украинское командование реагировать на вызовы по всей стране и рассеивать имеющиеся силы.

Для перехвата таких скоростных целей Силы обороны вынуждены задействовать истребительную авиацию, которая должна максимально оперативно подниматься в воздух для уничтожения угрозы. Такой режим работы создает высокую нагрузку на системы ПВО и авиационные бригады, поэтому военные ожидают новых технологических решений от украинского оборонно-промышленного комплекса.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, для сбивания реактивных беспилотников в Украине уже начали применять роботизированные турели с элементами искусственного интеллекта и машинного зрения.

Кроме того, в течение сентября 2026 года российские войска существенно увеличили интенсивность атак, выпустив более 3100 реактивных БПЛА по территории Украины.