В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил напряжение на этом участке фронта.
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Новая волна наступления на Запорожье
Оккупационная армия уже идет в наступление в Запорожской области. В частности, в районе Работинского выступления. Цель россиян – срезать Работинский выступ и выйти на пределы, на которых они были по состоянию на май 2023 года.
Россияне уже захватили село Работино, полностью уничтожив его,
– сказал военно-политический обозреватель.
Сейчас речь идет о боевых действиях по позициям к северу от Работино. Российские захватчики прилагают максимум усилий, чтобы до конца лета был решен вопрос с Роботинским выступлением.
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Фактически переброска сил и средств происходит для усиления группировки, которая сейчас ведет наступательные действия.
Если им удастся выполнить эту боевую задачу до конца лета, то можно говорить о том, что противник после этого может попытаться открыть Ореховское направление. То есть россияне будут пытаться наступать уже на Орехов,
– добавил Коваленко.
В целом по всей линии происходит боестолкновение. Наиболее интенсивные направления сейчас Покровское и Торецкий.
Какая ситуация на Запорожском направлении / смотрите на карте