В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил напряжение на этом участке фронта.

Читайте также Есть проблемы, но есть и перспективы: куда движется война

Новая волна наступления на Запорожье

Оккупационная армия уже идет в наступление в Запорожской области. В частности, в районе Работинского выступления. Цель россиян – срезать Работинский выступ и выйти на пределы, на которых они были по состоянию на май 2023 года.

Россияне уже захватили село Работино, полностью уничтожив его,

– сказал военно-политический обозреватель.

Сейчас речь идет о боевых действиях по позициям к северу от Работино. Российские захватчики прилагают максимум усилий, чтобы до конца лета был решен вопрос с Роботинским выступлением.

Обратите внимание Населенный пункт без населения: ВСУ показали с неба разбомбленное Работино в Запорожье с неба

Фактически переброска сил и средств происходит для усиления группировки, которая сейчас ведет наступательные действия.

Если им удастся выполнить эту боевую задачу до конца лета, то можно говорить о том, что противник после этого может попытаться открыть Ореховское направление. То есть россияне будут пытаться наступать уже на Орехов,

– добавил Коваленко.

В целом по всей линии происходит боестолкновение. Наиболее интенсивные направления сейчас Покровское и Торецкий.

Какая ситуация на Запорожском направлении / смотрите на карте