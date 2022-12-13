Согласно документу, в Новой Зеландии не будут продавать табачные изделия людям, родившимся после 1 января 2009 года. Соответствующий закон вступит в силу в 2023 году.

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Новая Зеландия ввела постоянное повышение курения

Такие нововведения ввели, чтобы лишить людей в возрасте 14 лет легально покупать сигареты. Кстати, Новая Зеландия – первая страна в мире, которая ввела запреты на курение для следующего поколения.

Тысячи людей будут жить дольше, станут здоровее, а система здравоохранения станет на 5 миллиардов долларов лучше, поскольку ей не придется лечить болезни, вызванные курением, например многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации,

– заявила помощница главы Минздрава Айша Верралл.

Важно Ежегодно умирает 85 тысяч человек: в Украине одни из самых плохих показателей по курению в Европе

Цель – прекратить курение до 2025 года

В государстве планируют провести ряд мер, чтобы сделать курение менее доступным. В частности, хотят снизить разрешенное количество никотина и заставить продавать никотин только в специализированных магазинах. В обычных, в частности супермаркетах, – нельзя.

В Новой Зеландии резко в десять раз сократят количество магазинов, которым разрешено продавать табачные изделия В частности, с 6 000 до 600 по всей стране.

Соответствующий закон вступит в силу в 2023 году. Впрочем, Новую Зеландию хотят сделать "свободной от табачного дыма" уже к 2025, пишет издание.

Мы хотим сделать так, чтобы молодежь никогда не начинала курить, поэтому мы сделаем правонарушением продажу или снабжение табачных изделий новым поколением. Люди, которым на момент вступления закона в силу исполнится 14 лет, никогда не смогут легально приобрести табачные изделия,

– отметили в Минздраве.

Интересно, что продажу вейпов не будут ограничивать. Данные свидетельствуют о том, что некоторые новозеландцы уже изменили свою никотиновую привычку с сигарет на вейпы.

Обратите внимание! Каждый год от курения в Украине умирает 85 тысяч человек. У нас одни из самых плохих показателей в Европе по курению и его влиянию на здоровье. Такие данные в 2021 году обнародовал президент международного фонда "За мир без курения", бывший исполнительный директор ВОЗ по вопросам неинфекционных болезней и психического здоровья Дерек Ях.