Згідно з документом, у Новій Зеландії не продаватимуть тютюнові вироби людям, що народилися після 1 січня 2009 року. Відповідний закон набуде чинності у 2023.

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Нова Зеландія запровадила постійне підвищення віку куріння

Такі новвовведення запровадили, аби позбавити осіб віком 14 років легально купувати цигарки. До речі, Нова Зеландія – перша країна у світі, яка ввела заборони щодо куріння для наступного покоління.

Тисячі людей житимуть довше, стануть здоровішими, а система охорони здоров'я стане на 5 мільярдів доларів кращою, оскільки їй не доведеться лікувати хвороби, спричинені курінням, наприклад численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації,

– заявила помічниця глави МОЗ Айша Верралл.

Важливо Щороку помирає 85 тисяч людей: в Україні одні з найгірших показників з куріння в Європі

Мета – припинити паління до 2025 року

У державі планують провести низку заходів, аби зробити куріння менш доступним. Зокрема, хочуть знизити дозволену кількість нікотину та змусити продавати його лише у спеціалізованих магазинах. Натомість у звичайних, зокрема супермаркетах, – зась.

Тож у Новій Зеландії різко у десять разів скоротять кількість магазинів, яким дозволено продавати тютюнові вироби. Зокрема, з 6000 лише до 600 по всій країні.

Відповідний закон набуде чинності у 2023 році. Втім, Нову Зеландію хочуть зробити "вільною від тютюнового диму" вже до 2025, пише видання.

Ми хочемо зробити так, щоб молодь ніколи не починала курити, тому ми зробимо правопорушенням продаж або постачання тютюнових виробів новим поколінням. Люди, яким на момент набуття чинності закону виповниться 14 років, ніколи не зможуть легально придбати тютюнові вироби,

– наголосили в МОЗ.

Цікаво, що продаж вейпів не обмежуватимуть. Дані свідчать про те, що принаймні деякі новозеландці вже змінили свою нікотинову звичку з сигарет на вейпи.

Зверніть увагу! Щороку від куріння в Україні помирає 85 тисяч людей. У нас одні з найгірших показників у Європі щодо куріння та його впливу на здоров'я. Такі дані у 2021 оприлюднив президент міжнародної фундації "За світ без куріння", колишній виконавчий директор ВООЗ з питань неінфекційних хвороб та психічного здоров'я Дерек Ях.