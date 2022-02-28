По словам министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махута, деньги выделят на поддержку медицинских учреждений на местах.

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На что потратят деньги

Кроме того, их должны использовать для обеспечения основных потребностей. Например, продуктами и предметами гигиены.

Помощь Украине: последние новости

Мир поддерживает Украину в борьбе с Россией и оказывает материальную помощь и вооружение. В настоящее время присоединилась Дания, которая отправит в Украину до 2700 единиц противотанкового оружия.

Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна предоставит нам 5 тысяч единиц противотанкового оружия. Также отправят еще шлемы и бронежилеты.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз профинансирует покупку и доставку летального оружия в Украину. Это первый случай в истории, когда ЕС обеспечит вооружением третью страну.

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