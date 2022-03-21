Новая Зеландия увеличит помощь Украине еще на 5 млн долларов – Шмыгаль
21 марта 2022 , 14:27Читати новину українською
Источник:Denys Shmyhal
На своей странице в социальной сети твиттер Денис Шмигаль рассказал о новой финансовой помощи для Украины.
Согласно информации, Новая Зеландия решила увеличить помощь Украине в противодействии российскому вторжению на 5 миллионов долларов.
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Денис Шмыгаль поблагодарил и отметил, что Украина ценит эту поддержку.
"С Украиной сегодня весь мир, который демонстрирует: правда за нами", – добавил Шмыгаль.
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