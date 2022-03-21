Новая Зеландия увеличит помощь Украине еще на 5 млн долларов – Шмыгаль

На своей странице в социальной сети твиттер Денис Шмигаль рассказал о новой финансовой помощи для Украины.

Согласно информации, Новая Зеландия решила увеличить помощь Украине в противодействии российскому вторжению на 5 миллионов долларов.

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Денис Шмыгаль поблагодарил и отметил, что Украина ценит эту поддержку.

"С Украиной сегодня весь мир, который демонстрирует: правда за нами", – добавил Шмыгаль.

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