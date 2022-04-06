Также власти Новой Зеландии ввели запрет на экспорт в Россию промышленной продукции, которая тесно связана со стратегическими отраслями российской промышленности.

Стоящее Цель санкций – заставить Россию выбирать между дефолтом и истощением резервов, – Белый дом

"Изображения и сообщения о зверствах, совершенных против мирного населения в Буче и других регионах Украины, отвратительные и осуждающие, и Новая Зеландия продолжает реагировать на безрассудные акты агрессии Путина", – говорится в заявлении министра иностранных дел Нанаи Махуты.

Новые тарифы и санкции вступят в силу с 25 апреля.

Это не впервые Новая Зеландия накладывает санкции на Россию из-за войны против Украины. Еще 7 марта правительство Новой Зеландии объявило о законодательстве о введении автономных санкций против России вне рамок ООН. Законодательство о санкциях также будет касаться других государств, причастных к российской агрессии против Украины, включая Беларусь. Именно за это Новая Зеландия попала в России в список "недружественных стран".

Именно после представления зверств россиян в Буче Европейский Союз ввел пятый пакет санкций против России. Новые ограничения, в частности, включают запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год и запрет российским судам входить в порты ЕС.