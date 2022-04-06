Також влада Нової Зеландії наклала заборону на експорт до Росії промислової продукції, яка тісно пов’язана зі стратегічними галузями російської промисловості.

Варте уваги Мета санкцій – змусити Росію вибирати між дефолтом і виснаженням доларових резервів, – Білий дім

"Зображення та повідомлення про звірства, скоєні проти мирного населення в Бучі та інших регіонах України, є огидними та осудливими, і Нова Зеландія продовжує реагувати на бездумні акти агресії Путіна", – йдеться у заяві міністерки закордонних справ Нанаї Махути.

Нові тарифи та санкції набудуть чинності з 25 квітня.

Це не вперше Нова Зеландія накладає санкції на Росію через війну проти України. Ще 7 березня уряд Нової Зеландії оголосив про законодавство про введення автономних санкцій проти Росії поза рамками ООН. Законодавство про санкції також стосуватиметься інших держав, причетних до російської агресії проти України, включаючи Білорусь. Саме за це Нова Зеландія потрапила в Росії до списку "недружніх країн".

Саме після представлення звірств росіян в Бучі Європейський Союз запровадив п'ятий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження, зокрема, включають заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік та заборону російським суднам входити в порти ЄС.