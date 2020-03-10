Новая финансовая пирамида: как у украинцев выманивает деньги ювелирная компания

Ювелирная компания B2B Jewerly имеет продажи на сотни миллионов гривен. Ее владельцы уверяют, что каждый желающий может стать инвестором и получить прибыль в 400% годовых. Стоит лишь купить золотое украшение, а впоследствии клиенту якобы полностью вернут его стоимость – даже больше.

В утренней программе 24 канала юрист Лаврентий Царук назвал схему новой финансовой пирамидой и отметил, что запретить ее трудно, ведь в Украине нет соответствующих законов.

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"Это действительно пирамида, хотя в украинском законодательстве нет такого определения. Этот термин существует только в быту и для правоохранителей. Государство не дорабатывает. Нет соответствующих законов, запрещающих эту деятельность, как есть во многих странах. Именно поэтому нет возможности повредить пирамиде. Это парадокс. Похоже, что деятельность по обману граждан законна", – сказал Царук.

Юрист пояснил, что для решения этой проблемы нужно привлечь и правоохранителей, и налоговую службу, и службу финансового мониторинга. По его словам, именно совместными усилиями можно прекратить деятельность пирамиды, ссылаясь на Уголовный кодекс о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Людям следует понять, что деньги не возникают без основания, без труда. За те проценты, которые предлагают, надо будет заплатить. В основном, это будут пенсионеры,

– подтвердил Лаврентий Царук.

Он добавил, что документы, которые выдают людям, не имеют юридической силы. Именно поэтому вернуть средства пострадавшим от мошенничества не смогут.

Что известно о компании B2B Jewelry? Юридического лица В2В Jewerly в Украине не существует. Как рассказал в своем расследовании журналист Денис Бигус, это бренд, под которым работает сеть магазинов ювелирного завода "Шарм", который расположен в Винницкой области. Он появился летом 2018 года, а масштабный рост начался уже через год. На совладельцев компании есть несколько уголовных производств. Генпрокуратура подозревает их в уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы – вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.