14:05
10 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17

      Новая финансовая пирамида: как у украинцев выманивает деньги ювелирная компания

      - Читати новину українською

      Ювелирная компания B2B Jewerly имеет продажи на сотни миллионов гривен. Ее владельцы уверяют, что каждый желающий может стать инвестором и получить прибыль в 400% годовых. Стоит лишь купить золотое украшение, а впоследствии клиенту якобы полностью вернут его стоимость – даже больше.

      В утренней программе 24 канала юрист Лаврентий Царук назвал схему новой финансовой пирамидой и отметил, что запретить ее трудно, ведь в Украине нет соответствующих законов.

      Читайте также Мошенники придумали новую денежную аферу: при чем здесь сайты знакомств

      "Это действительно пирамида, хотя в украинском законодательстве нет такого определения. Этот термин существует только в быту и для правоохранителей. Государство не дорабатывает. Нет соответствующих законов, запрещающих эту деятельность, как есть во многих странах. Именно поэтому нет возможности повредить пирамиде. Это парадокс. Похоже, что деятельность по обману граждан законна", – сказал Царук.

      Юрист пояснил, что для решения этой проблемы нужно привлечь и правоохранителей, и налоговую службу, и службу финансового мониторинга. По его словам, именно совместными усилиями можно прекратить деятельность пирамиды, ссылаясь на Уголовный кодекс о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

      Людям следует понять, что деньги не возникают без основания, без труда. За те проценты, которые предлагают, надо будет заплатить. В основном, это будут пенсионеры,
      – подтвердил Лаврентий Царук.

      Он добавил, что документы, которые выдают людям, не имеют юридической силы. Именно поэтому вернуть средства пострадавшим от мошенничества не смогут.

      Что известно о компании B2B Jewelry? Юридического лица В2В Jewerly в Украине не существует. Как рассказал в своем расследовании журналист Денис Бигус, это бренд, под которым работает сеть магазинов ювелирного завода "Шарм", который расположен в Винницкой области. Он появился летом 2018 года, а масштабный рост начался уже через год. На совладельцев компании есть несколько уголовных производств. Генпрокуратура подозревает их в уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы – вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

      Курс валют на 10 марта: доллар и евро существенно подорожали
      сегодня
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости компаний Компании и рынки Мошенничество
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Мировой финансовый кризис. Насколько сильно это ударит по Украине?
      Сергій Фурса
      сегодня , 13:10 Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать
      Світлана Попова
      9 марта , 20:15 Обвал на биржах: что следует знать о масштабном падение фондовых рынков
      Тетяна Панасюк
      8 марта , 17:26 Муж принял 13-летнего мальчика после того, как родители-усыновители покинули его в больнице
      Марія Бондар
      сегодня , 12:10 Суд по делу MH17: надо запастись терпением
      Світлана Заліщук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук