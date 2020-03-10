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      Нова фінансова піраміда: як в українців видурює гроші ювелірна компанія

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      Ювелірна компанія B2B Jewerly має продажі на сотні мільйонів гривень. Її власники запевняють, що кожен охочий може стати інвестором і отримати прибутки у 400% річних. Варто лише купити золоту прикрасу, а згодом клієнту нібито повністю повернуть її вартість – навіть більше.

      У ранковій програмі 24 каналу юрист Лаврентій Царук назвав схему новою фінансовою пірамідою та зазначив, що заборонити її важко, адже в Україні немає відповідних законів.

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      "Це дійсно піраміда, хоча б в українському законодавстві немає такого визначення. Цей термін існує лише у побуті та для правоохоронців. Держава недопрацьовує. Немає відповідних законів, які б забороняли цю діяльність, як є в багатьох країнах. Саме тому немає змоги зашкодити піраміді. Це парадокс. Схоже на те, що діяльність обману громадян є законною", – сказав Царук.

      Юрист пояснив, що для розв'язання цієї проблеми потрібно залучити і правоохоронців, і податкову службу, і службу фінансового моніторингу. За його словами, саме спільними зусиллями можна припинити діяльність піраміди посилаючись до кримінального кодексу про шахрайство та ухилення від сплати податків.

      Людям варто зрозуміти, що гроші не виникають безпідставно, без праці. За ті відсотки, які пропонують, треба буде заплатити. Здебільшого, це будуть пенсіонери,
      – ствердив Лаврентій Царук.

      Він додав, що документи, які видають людям, не мають юридичної сили. Саме тому повернути кошти потерпілі від шахрайства не зможуть. 

      Що відомо про компанію B2B Jewerly? Юридичної особи В2В Jewerly в Україні не існує. Як розповів у своєму розслідуванні журналіст Денис Бігус, це бренд, під яким працює мережа магазинів ювелірного заводу "Шарм", який розташований на Вінниччині. Він з'явився влітку 2018 року, а масштабне зростання почалося вже через рік. На співвласників компанії є кілька кримінальних проваджень. Генпрокуратура підозрює їх в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у використанні схеми – виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини компаній Компанії і ринки Шахрайство
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