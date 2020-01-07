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      Шахраї вигадали нову грошову аферу: до чого тут сайти знайомств

      1389 Читать новость на русском
      В Україні діє нова шахрайська схема / rbc.ua/ukr

      Шахраї в Україні вигадали новий спосіб грошової афери. Так, зловмисники спробували заблокувати мобільний номер поліцейської з Херсонщини та отримати онлайн-кредити на її ім'я.

      Поліцейська здогадалась, з ким має справу, тож шахраям не вдалось заволодіти її грошима, повідомили херсонські правоохоронці.

      Читайте також: Кіберполіція зловила групу шахраїв call-центру, які щотижня заробляли 3 мільйони гривень

      У чому полягає шахрайська схема

      • Спочатку на Ваш мобільний номер приходить sms, що Ви зареєструвались на одному з сайтів знайомств.
      • Через деякий час Вам починають телефонувати незнайомці і розповідають, що щойно листувалися з Вами на сайті, і Ви написали їм свій номер.
      • Паралельно Вам надходять повідомлення від незнайомців з різних номерів на всі месенджери, до яких прив’язна ваша sim-картка.
      • Ще через деякий час надходять повідомлення з посиланнями з різних сайтів на тему онлайн-кредитування про спробу взяти кредит на різні суми.

      Якщо шахраї отримують доступ до Вашого телефона, вони отримують всю інформацію по інтернет-банкінгу, їм приходять повідомлення з кодами і паролями, які потрібні для тих чи інших операцій,
      – наголосили в поліції.

      Як не потрапити на гачок шахраїв

      • Якщо Вам починають телефонувати з різних невідомих номерів, не беріть слухавку. Шахраям достатньо 3 Ваших відповіді, щоб заблокувати мобільний номер і відновити його на їхньому пристрої.
      • Не переходьте за посиланнями, які надходять у повідомленнях.
      • Не відповідайте на sms та не пересилайте коди активації або коди підтвердження стороннім.
      • Завчасно скористайтесь послугою Вашого мобільного оператора "заборона на дистанційну заміну sim-карти". Так, у разі відключення номера. відновити Вашу sim-картку можна буде лише в найближчому відділенні Вашого мобільного оператора за наявності паспорта.

      Корисно: Вкрали смартфон: що робити та як його відстежити

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Техно Гроші Кримінальні новини Поліція Новини Херсона Шахрайство Смартфони
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