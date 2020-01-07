Шахраї вигадали нову грошову аферу: до чого тут сайти знайомств

Шахраї в Україні вигадали новий спосіб грошової афери. Так, зловмисники спробували заблокувати мобільний номер поліцейської з Херсонщини та отримати онлайн-кредити на її ім'я.

Поліцейська здогадалась, з ким має справу, тож шахраям не вдалось заволодіти її грошима, повідомили херсонські правоохоронці.

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У чому полягає шахрайська схема

Спочатку на Ваш мобільний номер приходить sms, що Ви зареєструвались на одному з сайтів знайомств.

Через деякий час Вам починають телефонувати незнайомці і розповідають, що щойно листувалися з Вами на сайті, і Ви написали їм свій номер.

Паралельно Вам надходять повідомлення від незнайомців з різних номерів на всі месенджери, до яких прив’язна ваша sim-картка.

Ще через деякий час надходять повідомлення з посиланнями з різних сайтів на тему онлайн-кредитування про спробу взяти кредит на різні суми.

Якщо шахраї отримують доступ до Вашого телефона, вони отримують всю інформацію по інтернет-банкінгу, їм приходять повідомлення з кодами і паролями, які потрібні для тих чи інших операцій,

– наголосили в поліції.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Якщо Вам починають телефонувати з різних невідомих номерів, не беріть слухавку. Шахраям достатньо 3 Ваших відповіді, щоб заблокувати мобільний номер і відновити його на їхньому пристрої.

Не переходьте за посиланнями, які надходять у повідомленнях.

Не відповідайте на sms та не пересилайте коди активації або коди підтвердження стороннім.

Завчасно скористайтесь послугою Вашого мобільного оператора "заборона на дистанційну заміну sim-карти". Так, у разі відключення номера. відновити Вашу sim-картку можна буде лише в найближчому відділенні Вашого мобільного оператора за наявності паспорта.

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