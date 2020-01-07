01:01
8 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Мошенники придумали новую денежную аферу: при чем здесь сайты знакомств

      140 Читати новину українською
      В Украине действует новая мошенническая схема / rbc.ua/ukr

      Мошенники в Украине придумали новый способ денежной аферы. Так, злоумышленники попытались заблокировать мобильный номер полицейской с Херсонщины и получить онлайн-кредиты на ее имя.

      Полицейская догадалась, с кем имеет дело, поэтому мошенникам не удалось завладеть ее деньгами, сообщили херсонские правоохранители.

      Читайте также: Киберполиция поймала группу мошенников call-центра, которые еженедельно зарабатывали 3 миллиона гривен

      В чем заключается мошенническая схема

      • Сначала на ваш мобильный номер приходит sms, что вы зарегистрировались на одном из сайтов знакомств.
      • Через некоторое время вам начинают звонить незнакомцы и рассказывать, что только что переписывались с вами на сайте, и вы написали им свой номер.
      • Параллельно вам поступают сообщения от незнакомцев с разных номеров на все мессенджеры, к которым привязана ваша sim-карточка.
      • Еще через некоторое время поступают сообщения со ссылками с различных сайтов на тему онлайн-кредитования о попытке взять кредит на разные суммы.

      Если мошенники получают доступ к вашему телефону, они получают всю информацию по интернет-банкингу, им приходят сообщения с кодами и паролями, которые нужны для тех или иных операций,
      – отметили в полиции.

      Как не попасть на крючок мошенников

      • Если Вам начинают звонить с разных неизвестных номеров, не берите трубку. Мошенникам достаточно 3 ваших ответов, чтобы заблокировать мобильный номер и восстановить его на их устройства.
      • Не переходите по ссылкам, поступающим в сообщениях.
      • Не отвечайте на sms и не пересылайте коды активации или коды подтверждения посторонним.
      • Заблаговременно воспользуйтесь услугой мобильного оператора "запрет на дистанционную замену sim-карты". Так, в случае отключения номера восстановить sim-карту можно будет только в ближайшем отделении вашего мобильного оператора при наличии паспорта.

      Полезно: Украли смартфон: что делать и как его отследить

       

      Пожары в Австралии уничтожают целые города, под угрозой более миллиарда животных: жуткие фото
      7 января
      108049
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Техно Деньги Смартфоны Мошенничество Новости Херсона Полиция Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 7 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      7 января , 22:00 Главные новости 7 января: Меркель едет к Путину, трагедия в Иране, ложные заявления ОБСЕ
      Ірина Кошанська 434
      7 января , 17:30 Прибалтика против РФ: как страны сопротивляются агрессии Кремля
      Світлана Попова 569
      7 января , 17:18 Всем вкусной кутьи: поздравления с Рождеством от украинских политиков
      Ірина Кошанська 167
      7 января , 16:00 Ваші сири кращі, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      Ukraїner 6729
      7 января , 13:00 Гучні звільнення Зеленського: як змінилась Рада після виборів
      Антон Голобородько 365
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук