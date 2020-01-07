Мошенники придумали новую денежную аферу: при чем здесь сайты знакомств
Мошенники в Украине придумали новый способ денежной аферы. Так, злоумышленники попытались заблокировать мобильный номер полицейской с Херсонщины и получить онлайн-кредиты на ее имя.
Полицейская догадалась, с кем имеет дело, поэтому мошенникам не удалось завладеть ее деньгами, сообщили херсонские правоохранители.
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В чем заключается мошенническая схема
- Сначала на ваш мобильный номер приходит sms, что вы зарегистрировались на одном из сайтов знакомств.
- Через некоторое время вам начинают звонить незнакомцы и рассказывать, что только что переписывались с вами на сайте, и вы написали им свой номер.
- Параллельно вам поступают сообщения от незнакомцев с разных номеров на все мессенджеры, к которым привязана ваша sim-карточка.
- Еще через некоторое время поступают сообщения со ссылками с различных сайтов на тему онлайн-кредитования о попытке взять кредит на разные суммы.
Если мошенники получают доступ к вашему телефону, они получают всю информацию по интернет-банкингу, им приходят сообщения с кодами и паролями, которые нужны для тех или иных операций,
– отметили в полиции.
Как не попасть на крючок мошенников
- Если Вам начинают звонить с разных неизвестных номеров, не берите трубку. Мошенникам достаточно 3 ваших ответов, чтобы заблокировать мобильный номер и восстановить его на их устройства.
- Не переходите по ссылкам, поступающим в сообщениях.
- Не отвечайте на sms и не пересылайте коды активации или коды подтверждения посторонним.
- Заблаговременно воспользуйтесь услугой мобильного оператора "запрет на дистанционную замену sim-карты". Так, в случае отключения номера восстановить sim-карту можно будет только в ближайшем отделении вашего мобильного оператора при наличии паспорта.
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