Киберполиция поймала группу мошенников call-центра, которые еженедельно зарабатывали 3 миллиона

Мошеннические офисы call-центра размещались в городе Запорожье и действовали на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Еженедельный заработок был в размере 3 миллионов гривен.

Киберполиция установила, что организовали такую деятельность трое местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет. Преступники скупали в DarkNet клиентские базы данных. Ежедневно сотрудники обзванивали больше сотни контактов, используя методы психологического воздействия, они выманивали деньги граждан.

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Мошенническая группа имела три офисных помещения, которые располагались в Запорожье. Все они маскировались как офисы по продаже окон и балконов. Штат сотрудников составлял около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Ежемесячно заработная плата была около 15 тысяч гривен.

Сотрудники мошеннического call-центра представлялись службой безопасности банка, таким образом они выманивали информацию относительно данных cvv-кода, номера карты, пин-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Ежемесячно все сотрудники call-центра проходили соответствующие тренинги и имели инструкции для общения с клиентами на четырёх различных языках.



Киберполиция поймала группу мошенников call-центра / Фото: Нацполиция

Киберполиция провела обыск по месту расположения офиса. Правоохранители изъяли компьютеры, телефоны, клиентские базы и черновые записи.



Киберполиция поймала группу мошенников call-центра / Фото: Нацполиция

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Вся изъятая техника направлена на экспертизу. После получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. Им грозит до 8 лет заключения.



Киберполиция поймала группу мошенников call-центра / Фото: Нацполиция