Кіберполіція зловила групу шахраїв call-центру, які щотижня заробляли 3 мільйона гривень

Шахрайські офіси call-центру розміщувались у місті Запоріжжя та діяли на території Запорізької та Дніпропетровської областей. Щотижневий заробіток був у розмірі 3 мільйонів гривень.

Кіберполіція встановила, що організували таку діяльність троє місцевих жителів віком від 20 до 24 років. Злочинці скуповували у DarkNet клієнтські бази даних. Щодня співробітники обдзвонювали більше сотні контактів, використовуючи методи психологічного впливу, вони виманювали гроші громадян.

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Шахрайська група мала три офісні приміщення, які розташовувалися у Запоріжжі. Усі вони маскувалися як офіси з продажу вікон та балконів. Штат співробітників складав близько 100 осіб, серед яких були й неповнолітні. Щомісячно заробітна плата була близько 15 тисяч гривень.

Співробітники шахрайського call-центру представлялись службою безпеки банку, таким чином вони виманювали інформацію щодо даних cvv-коду, номеру картки, пін-код тощо. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли по заздалегідь прописаній інструкції. Щомісячно всі співробітники call-центру проходили відповідні тренінги та мали інструкції для спілкування з клієнтами чотирма різними мовами.



Кіберполіція зловила групу шахраїв call-центру / Фото: Нацполіція

Кіберполіція провела обшук за місцем розташування офісу. Правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони, клієнтські бази та чорнові записи.



Кіберполіція зловила групу шахраїв call-центру / Фото: Нацполіція

Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Всю вилучену техніку направлено на експертизу. Після отримання результатів усіх експертиз буде вирішено питання щодо оголошення підозри учасникам злочинної групи. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.



Кіберполіція зловила групу шахраїв call-центру / Фото: Нацполіція