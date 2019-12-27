Телефонні шахраї виманюють гроші, представляючись керівництвом Міноборони

Міністерство оборони України поскаржилося на шахраїв, які телефонують співробітникам відомства та Генерального штабу Збройних сил. Шляхом обману невідомі особи просять пересилати гроші на їхні банківські картки.

Вони представляються керівництом Міноборони та просять перевести гроші на "новорічні подарунки", повідомляє Міністерство.

До слова: У поліції застерегли українців від нової шахрайської схеми

Попереджаємо, що Міністерство оборони України ніколи не проводить таких "акцій". Такі дії є шахрайством,

– заявили в оборонному відомстві.

Поділився цим повідомленням і міністр оборони України Андрій Загороднюк. Він лише коротко підписав: "Увага: шахрайство".

Правоохоронці вже повідомлені про шахрайство та проводять розслідування.