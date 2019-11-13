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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      У поліції застерегли українців від нової шахрайської схеми

      2022 Читать новость на русском
      Шахраї видурюють в україцнів майно через інтернет
      Шахраї видурюють в україцнів майно через інтернет / 3040.com.ua

      Нова шахрайська схема з’явилася в Україні: зловмисники видурюють у людей майно через інтернет і за допомогою нібито служби доставки. У поліції дали рекомендації, як не попастися на гачок шахраїв та вберегти своє майно.

      Аферисти в інтернеті шукають оголошення про продаж цінних товарів, зв'язуються з продавцем і домовляються про покупку. При цьому шахраї розповідають, що приїхати особисто на зустріч не можуть (через роботу, наприклад), тому хочуть вислати замість себе кур'єра, написала у фейсбуці речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

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      Шахрай пропонує продавцеві замовити кур'єра однієї зі служб доставки та оплатити товар накладним платежем. Після згоди "покупець" надсилає на вказану адресу людину, яка насправді – не працівник служби доставки і може не знати, що стає ланкою у злочинній схемі. А далі зловмисник забирає товар у "кур'єра" та не сплачує продавцеві за товар.

      Зауважимо, що аферист видає доставнику фірмову жилетку і бланки поштової служби, тож візуально вкрай складно зрозуміти, що це фейковий кур'єр.

      Схожий випадок шахрайства правоохоронці зафіксували у Сєверодонецьку.

      Поліція рекомендує: якщо ви вирішили продати товар і скористатися послугою кур'єрської доставки, викликайте фахівця тільки особисто, це забезпечить вам збереження майна і гарантує оплату,
      – наголосила Погукай.

       

      blog_ava
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Шахрайство Кримінальні новини Поліція Інтернет Новини Техно Сєвєродонецьк
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