В полиции предупредили украинцев о новой мошеннической схеме

Новая мошенническая схема появилась в Украине: злоумышленники выманивают у людей имущество через интернет и с помощью якобы службы доставки. В полиции дали рекомендации, как не попасться на крючок мошенников и уберечь свое имущество.

Аферисты в интернете ищут объявления о продаже ценных товаров, связываются с продавцом и договариваются о покупке. При этом мошенники рассказывают, что приехать лично на встречу не могут (из-за работы, например), поэтому хотят выслать вместо себя курьера, написала в фейсбуке пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

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Мошенник предлагает продавцу заказать курьера одной из служб доставки и оплатить товар наложенным платежом. После согласия "покупатель" направляет на указанный адрес человека, который на самом деле – не работник службы доставки и может не знать, что становится звеном в преступной схеме. А дальше злоумышленник забирает товар в "курьера" и не платит продавцу за товар.

Заметим, что аферист выдает доставщику фирменную жилетку и бланки почтовой службы, поэтому визуально крайне сложно понять, что это фейковый курьер.

Похожий случай мошенничества правоохранители зафиксировали в Северодонецке.

Полиция рекомендует: если вы решили продать товар и воспользоваться услугой курьерской доставки, вызывайте специалиста только лично, это обеспечит вам сохранность имущества и гарантирует оплату,

– отметила Погукай.