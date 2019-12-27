Телефонные мошенники выманивают деньги, представляясь руководством Минобороны

Министерство обороны Украины пожаловалось на мошенников, которые звонят сотрудникам ведомства и Генерального штаба Вооруженных сил. Путем обмана неизвестные лица просят пересылать деньги на их банковские карточки.

Они представляются руководством Минобороны и просят перевести деньги на "новогодние подарки", сообщает Министерство.

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Предупреждаем, что Министерство обороны Украины никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством,

– заявили в оборонном ведомстве.

Поделился этим сообщением и министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Он только кратко подписал: "Внимание: мошенничество".

Правоохранители уже уведомлены о мошенничестве и проводят расследование.