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      Телефонные мошенники выманивают деньги, представляясь руководством Минобороны

      63 Читати новину українською
      Министерство обороны пожаловалось на телефонное мошенничество / opk.com.ua

      Министерство обороны Украины пожаловалось на мошенников, которые звонят сотрудникам ведомства и Генерального штаба Вооруженных сил. Путем обмана неизвестные лица просят пересылать деньги на их банковские карточки.

      Они представляются руководством Минобороны и просят перевести деньги на "новогодние подарки", сообщает Министерство.

      К слову: В полиции предупредили украинцев о новой мошеннической схеме

      Предупреждаем, что Министерство обороны Украины никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством,
      – заявили в оборонном ведомстве.

      Поделился этим сообщением и министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Он только кратко подписал: "Внимание: мошенничество".

      Правоохранители уже уведомлены о мошенничестве и проводят расследование.

       

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      1323
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Андрей Загороднюк Міністерство оборони України Мошенничество
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