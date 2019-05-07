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      "Новая Почта" будет использовать бумагу для упаковки вместо пенопласта

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      "Новая Почта" использовать бумагу для упаковки вместо пенопласта
      "Новая Почта" использовать бумагу для упаковки вместо пенопласта / novaposhta.ua

      Компания "Новая почта" заменит пенопластовые упаковки посылок бумагой вторичной переработки. По мнению руководства компании, это позволит ускорить упаковки посылок на 12%.

      Кроме того, бумага лучше пенопласта сохраняет содержимое посылки от повреждений, сообщили на сайте "Новой Почты".

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      В компании уверены, что коробки, сделанные из прочного картона, в 10 раз лучше других видов упаковки защищают содержимое посылок. Всего в "Новой Почте" более 20 вариантов упаковки и наполнителей для различных видов посылок.

      Мы проанализировали лучшие мировые практики и выбрали бумагу украинского производства. Это дешевая, надежная, простая в уборке и утилизации альтернатива привычным наполнителям. Как и другие упаковочные материалы, которые использует "Новая Почта", бумага будет идти на повторную переработку,
      – отметил Александр Бульба.


      "Новая Почта" будет использовать бумагу для упаковки вместо пенопласта

      Еще один плюс нового наполнителя – в отделениях станет еще чище и просторнее, ведь рулон бумаги занимает гораздо меньше места, чем блоки пенопласта.

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      Теги: Новая почта Новости Украины Экология
      Источник: 24 канал
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