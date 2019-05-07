Компанія "Нова пошта" замінить пінопластове пакування посилок папером вторинної переробки. На думку керівництва компанії, це дозволить пришвидшити пакування посилок на 12%.

Крім того, папір краще за пінопласт зберігає вміст посилки від пошкоджень, повідомили на сайті "Нової Пошти".

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У компанії впевнені, що коробки, зроблені з міцного картону, у 10 разів краще за інші види пакування захищають вміст посилок. Загалом у "Новій Пошті" понад 20 варіантів пакування та наповнювачів для різних видів посилок.

Ми проаналізували кращі світові практики й вибрали папір українського виробництва. Це дешева, надійна, проста у прибиранні та утилізації альтернатива звичним наповнювачам. Як й інші пакувальні матеріали, які використовує "Нова Пошта", папір буде йти на повторну перероблювання,

– наголосив Олександр Бульба.



"Нова Пошта" використовуватиме папір для пакування замість пінопласту

Ще один плюс нового наповнювача – у відділеннях стане ще чистіше і просторіше, адже рулон паперу займає набагато менше місця, ніж блоки пінопласту.