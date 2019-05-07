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      "Нова Пошта" використовуватиме папір для пакування замість пінопласту

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      "Нова Пошта" використовуватиме папір для пакування замість пінопласту
      "Нова Пошта" використовуватиме папір для пакування замість пінопласту / novaposhta.ua

      Компанія "Нова пошта" замінить пінопластове пакування посилок папером вторинної переробки. На думку керівництва компанії, це дозволить пришвидшити пакування посилок на 12%.

      Крім того, папір краще за пінопласт зберігає вміст посилки від пошкоджень, повідомили на сайті "Нової Пошти". 

      Читайте також: "Нова пошта" змінила графік роботи відділень

      У компанії впевнені, що коробки, зроблені з міцного картону, у 10 разів краще за інші види пакування захищають вміст посилок. Загалом у "Новій Пошті" понад 20 варіантів пакування та наповнювачів для різних видів посилок.

      Ми проаналізували кращі світові практики й вибрали папір українського виробництва. Це дешева, надійна, проста у прибиранні та утилізації альтернатива звичним наповнювачам. Як й інші пакувальні матеріали, які використовує "Нова Пошта", папір буде йти на повторну перероблювання,
      – наголосив Олександр Бульба.


      "Нова Пошта" використовуватиме папір для пакування замість пінопласту

      Ще один плюс нового наповнювача – у відділеннях стане ще чистіше і просторіше, адже рулон паперу займає набагато менше місця, ніж блоки пінопласту.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Нова пошта Екологія
      Джерело: 24 канал
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