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      "Нова пошта" змінила графік роботи відділень

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      "Нова пошта" працюватиме без вихідних
      "Нова пошта" працюватиме без вихідних / tehnot.com

      Українська служба доставки "Нова пошта" переходить на семиденний графік роботи. Відділення в обласних і районних центрах працюватимуть без вихідних вже з березня.

      Крім того, без вихідних працюватимуть і кур'єри компанії. Про це повідомили на сайті "Нової пошти".

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      Відтепер відділення працюватимуть у неділю з 11:00 до 16:00. Генеральний директор компанії Олександр Бульба зазначив, що "Нова пошта" вдалася до таких змін заради комфорту клієнтів. До того ж, він зазначив, що бізнес-клієнти можуть збільшити продаж через додаткові дні роботи.

      До слова, у 2018 році "Нова Пошта" на 20% збільшила кількість відправлень. За весь минулий рік вона доправила 174 мільйонів посилок. Наразі "Нова Пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа компанії складається з понад 2300 відділень по всій країні.

      Що відомо про "Нову пошту"?Логістичну компанію "Нова пошта" заснували В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк у 2001 році. Наразі обсяги відправлень компанії стабільно зростають від 20% щорічно. А у 96,6% випадків компанія доставляє відправлення вчасно. 

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      Теги: Новини України Нова пошта
      Джерело: 24 Канал
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