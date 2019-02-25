"Нова пошта" змінила графік роботи відділень

Українська служба доставки "Нова пошта" переходить на семиденний графік роботи. Відділення в обласних і районних центрах працюватимуть без вихідних вже з березня.

Крім того, без вихідних працюватимуть і кур'єри компанії. Про це повідомили на сайті "Нової пошти".

Читайте також: IKEA в Україні: стало відомо, які особливості матиме доставка

Відтепер відділення працюватимуть у неділю з 11:00 до 16:00. Генеральний директор компанії Олександр Бульба зазначив, що "Нова пошта" вдалася до таких змін заради комфорту клієнтів. До того ж, він зазначив, що бізнес-клієнти можуть збільшити продаж через додаткові дні роботи.

До слова, у 2018 році "Нова Пошта" на 20% збільшила кількість відправлень. За весь минулий рік вона доправила 174 мільйонів посилок. Наразі "Нова Пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа компанії складається з понад 2300 відділень по всій країні.

Що відомо про "Нову пошту"?Логістичну компанію "Нова пошта" заснували В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк у 2001 році. Наразі обсяги відправлень компанії стабільно зростають від 20% щорічно. А у 96,6% випадків компанія доставляє відправлення вчасно.