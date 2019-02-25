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      "Новая почта" изменила график работы отделений

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      "Новая почта" будет работать без выходных
      "Новая почта" будет работать без выходных / tehnot.com

      Украинская служба доставки "Новая почта" переходит на семидневный график работы. Отделения в областных и районных центрах будут работать без выходных уже с марта.

      Кроме того, без выходных будут работать и курьеры компании. Об этом сообщили на сайте "Новой почты".

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      Теперь отделения будут работать в воскресенье с 11:00 до 16:00. Генеральный директор компании Александр Бульба отметил, что "Новая почта" прибегла к таким изменениям ради комфорта клиентов. К тому же, он отметил, что бизнес-клиенты могут увеличить продажи на дополнительные дни работы.

      К слову, в 2018 году "Новая Почта" на 20% увеличила количество отправлений. За весь прошлый год она доставила 174 миллионов посылок. Сейчас "Новая Почта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более, чем 2300 отделений по всей стране.

      Что известно про "Новую почту"?Логистическую компанию "Новая почта" учредили Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк в 2001 году. Сейчас объемы отправлений компании стабильно растут от 20% ежегодно. А в 96,6% случаев компания доставляет отправления вовремя.

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      Теги: Новости Украины Новая почта
      Источник: 24 Канал
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