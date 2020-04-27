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      Как будут работать отделения Новой почты на майские праздники: график

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      Новая почта на майские праздники 2020 – график работы Новой почты
      График работы отделения Новой почты на майские праздники / Цензор.НЕТ

      В период майских праздников – 1, 9, 10 и 11 мая – отделения "Новой почты" изменят график работы. Как будут работать отделения Новой почты на майские праздники – читайте далее.

      График работы отделения "Новой почты" на майские праздники компания обнародовала на своем сайте.

      Важно "Новая почта" запустила доставку продуктов по Украине

      В период майских праздников отделения "Новой почты" , а также курьерская доставка будут работать по следующему графику:

      • 1 мая – отделения и адресная доставка работают по графику субботы;
      • 9 мая – отделения и адресная доставка работают по обычному графику субботы;
      • 10 мая – отделения и адресная доставка работают по обычному графику воскресенья;
      • 11 мая – отделения и адресная доставка работают по графику субботы.

      Больше о том, сколько дней будут отдыхать украинцы на майские праздники 2020 – читайте по ссылке.

      Как "Новая почта" работает во время карантина в Украине

      • Служба доставки "Новая почта" работает в штатном режиме. В отделениях наблюдаются очереди, но посылку можно отправить или получить как и всегда.
      • Также клиентам предлагают воспользоваться сервисом доставки, почти не контактируя с людьми. Ввели сервис самообслуживания или курьерский сбор.
      • Руководство сервиса сообщило об установлении почтоматов, которыми также можно пользоваться и не контактировать с работниками "Новой почты". Сейчас такая услуга работает только в столице, но до апреля его обещают запустить во всех регионах.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Майские праздники Новая почта Новости Украины
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