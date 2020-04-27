Как будут работать отделения Новой почты на майские праздники: график
В период майских праздников – 1, 9, 10 и 11 мая – отделения "Новой почты" изменят график работы. Как будут работать отделения Новой почты на майские праздники – читайте далее.
График работы отделения "Новой почты" на майские праздники компания обнародовала на своем сайте.
Важно "Новая почта" запустила доставку продуктов по Украине
В период майских праздников отделения "Новой почты" , а также курьерская доставка будут работать по следующему графику:
- 1 мая – отделения и адресная доставка работают по графику субботы;
- 9 мая – отделения и адресная доставка работают по обычному графику субботы;
- 10 мая – отделения и адресная доставка работают по обычному графику воскресенья;
- 11 мая – отделения и адресная доставка работают по графику субботы.
Больше о том, сколько дней будут отдыхать украинцы на майские праздники 2020 – читайте по ссылке.
Как "Новая почта" работает во время карантина в Украине
- Служба доставки "Новая почта" работает в штатном режиме. В отделениях наблюдаются очереди, но посылку можно отправить или получить как и всегда.
- Также клиентам предлагают воспользоваться сервисом доставки, почти не контактируя с людьми. Ввели сервис самообслуживания или курьерский сбор.
- Руководство сервиса сообщило об установлении почтоматов, которыми также можно пользоваться и не контактировать с работниками "Новой почты". Сейчас такая услуга работает только в столице, но до апреля его обещают запустить во всех регионах.