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      Як працюватимуть відділення Нової пошти на травневі свята: графік

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      Нова пошта – графік роботи Нової пошти на травневі свята 2020
      Графік роботи відділення Нової пошти на травневі свята / Цензор.НЕТ

      У період травневих свят – 1, 9, 10 та 11 травня – відділення "Нової пошти" змінять графік роботи. Як працюватимуть відділення Нової пошти на травневі свята – читайте далі.

      Графік роботи відділення "Нової пошти" на травневі свята компанія оприлюднила на своєму сайті.

      Важливо "Нова пошта" запустила доставку продуктів по Україні

      У період травневих свят відділення "Нової пошти" , а також кур'єрська доставка працюватимуть за таким графіком:

      • 1 травня – відділення і адресна доставка працюють за графіком суботи;
      • 9 травня – відділення і адресна доставка працюють за звичайним графіком суботи;
      • 10 травня – відділення і адресна доставка працюють за звичайним графіком неділі;
      • 11 травня – відділення і адресна доставка працюють за графіком суботи.

      Більше про те, скільки днів будуть відпочивати українці на травневі свята 2020 – читайте за посиланням.

      Як "Нова пошта" працює під час карантину в Україні

      • Служба доставки "Нова пошта" працює у штатному режимі. У відділеннях спостерігаються черги, але посилку можна відправити або отримати як і завжди.
      • Також клієнтам пропонують скористатися сервісом доставки, майже не контактуючи з людьми. Запровадили сервіс самообслуговування або кур'єрський збір.
      • Керівництво сервісу повідомило про встановлення поштоматів, якими також можна користуватися й не контактувати з працівниками "Нової пошти". Наразі така послуга працює лише у столиці, але до квітня її обіцяють запустити у всіх регіонах.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Травневі свята Нова пошта Новини України
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