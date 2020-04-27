Як працюватимуть відділення Нової пошти на травневі свята: графік
У період травневих свят – 1, 9, 10 та 11 травня – відділення "Нової пошти" змінять графік роботи. Як працюватимуть відділення Нової пошти на травневі свята – читайте далі.
Графік роботи відділення "Нової пошти" на травневі свята компанія оприлюднила на своєму сайті.
Важливо "Нова пошта" запустила доставку продуктів по Україні
У період травневих свят відділення "Нової пошти" , а також кур'єрська доставка працюватимуть за таким графіком:
- 1 травня – відділення і адресна доставка працюють за графіком суботи;
- 9 травня – відділення і адресна доставка працюють за звичайним графіком суботи;
- 10 травня – відділення і адресна доставка працюють за звичайним графіком неділі;
- 11 травня – відділення і адресна доставка працюють за графіком суботи.
Більше про те, скільки днів будуть відпочивати українці на травневі свята 2020 – читайте за посиланням.
Як "Нова пошта" працює під час карантину в Україні
- Служба доставки "Нова пошта" працює у штатному режимі. У відділеннях спостерігаються черги, але посилку можна відправити або отримати як і завжди.
- Також клієнтам пропонують скористатися сервісом доставки, майже не контактуючи з людьми. Запровадили сервіс самообслуговування або кур'єрський збір.
- Керівництво сервісу повідомило про встановлення поштоматів, якими також можна користуватися й не контактувати з працівниками "Нової пошти". Наразі така послуга працює лише у столиці, але до квітня її обіцяють запустити у всіх регіонах.
Читайте також
-
Заробітки за кордоном в час пандемії: хто кличе українців і за які зарплатисьогодні , 15:45
-
Головні новини 27 квітня: карантин в Україні можуть закінчити швидше, крапка у справі Гандзюксьогодні , 21:16
-
Відновити роботу малого бізнесу і ринків закликають у низці областей: влаштували протестисьогодні , 16:19