Новая работа Гонтаревой: экс-глава НБУ помогает спасать Тунис

Бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева имеет новую работу.

С 1 октября 2018 года экс-глава НБУ Валерия Гонтарева стала сотрудником Institute of Global Affairs, который входит в состав Лондонской школой экономики.

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Об этом сама Гонтарева рассказала во время выступления на конференции OTPTalks в Киеве, информирует Liga.net,

Как сотрудник Institute of Global Affairs она будет консультировать центробанки разных стран мира по монетарной политике. Первой страной, с которой она начала сотрудничество стал Тунис, который сейчас переживает экономический кризис.

Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать на конференции по монетарной политике. Тунис – это пока мой первый проект,

– призналась Гонтарева журналистам в Киеве.

Ранее стало известно экс-глава НБУ Валерия Гонтарева стала главой наблюдательного совета компании MEDIKIT – онлайн-площадка имеет целью совмещать врачей и пациентов. Презентацию этого стартапа она анонсировала на 19 ноября.

Еще один проект, над которым работает бывшая глава НБУ, связан с образованием.

Валерия Гонтарева подала в отставку с должности главы НБУ 10 апреля 2017 года. Однако парламент уволил его с должности главы НБУ почти через год после того, как она объявила об отставке – 15 марта 2018 года. После увольнения Гонтаревой главой НБУ стал Яков Смолий.