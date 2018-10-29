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      Новая работа Гонтаревой: экс-глава НБУ помогает спасать Тунис

      21 Читати новину українською
      Валерия Гонтарева
      Валерия Гонтарева / НВ

      Бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева имеет новую работу.

      С 1 октября 2018 года экс-глава НБУ Валерия Гонтарева стала сотрудником Institute of Global Affairs, который входит в состав Лондонской школой экономики.

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      Об этом сама Гонтарева рассказала во время выступления на конференции OTPTalks в Киеве, информирует Liga.net,

      Как сотрудник Institute of Global Affairs она будет консультировать центробанки разных стран мира по монетарной политике. Первой страной, с которой она начала сотрудничество стал Тунис, который сейчас переживает экономический кризис.

      Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать на конференции по монетарной политике. Тунис – это пока мой первый проект,
      – призналась Гонтарева журналистам в Киеве.

      Ранее стало известно экс-глава НБУ Валерия Гонтарева стала главой наблюдательного совета компании MEDIKIT – онлайн-площадка имеет целью совмещать врачей и пациентов. Презентацию этого стартапа она анонсировала на 19 ноября.

      Еще один проект, над которым работает бывшая глава НБУ, связан с образованием.

      Валерия Гонтарева подала в отставку с должности главы НБУ 10 апреля 2017 года. Однако парламент уволил его с должности главы НБУ почти через год после того, как она объявила об отставке – 15 марта 2018 года. После увольнения Гонтаревой главой НБУ стал Яков Смолий.

       

      Теги: Новости Украины Отставка Гонтаревой Туніс НБУ Банки Валерия Гонтарева
      Источник: 24 Канал
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