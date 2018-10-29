Нова робота Гонтаревої: екс-глава НБУ допомагає рятувати Туніс

Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева має нову роботу.

З 1 жовтня 2018 року екс-глава НБУ Валерія Гонтарева стала співробітником Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонською школою економіки.

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Про це сама Гонтарева розповіла під час виступу на конференції OTPTalks в Києві, інформує Liga.net,

Як співробітник Institute of Global Affairs вона консультуватиме центробанки різних країн світу щодо монетарної політики. Першою країною, з якою вона почала співпрацю став Туніс, який зараз переживає економічну кризу.

Сьогодні я їду в Албанію, де буду виступати на конференції з монетарної політики. Туніс – це поки мій перший проект,

– зізналачь Гонтарева журналістам у Києві.

Раніше стало відомо екс-глава НБУ Валерія Гонтарева стала головою наглядової ради компанії MEDIKIT – онлайн-майданчик має на меті сполучати лікарів та пацієнтів. Презентацію цього стартапу вона анонсувала на 19 листопада.

Ще один проект, над яким працює колишня голова НБУ, пов’язаний з освітою.

Валерія Гонтарева подала у відставку з посади голови НБУ 10 квітня 2017 року. Проте парламент звільнив її з посади голови НБУ майже через рік після того, як вона оголосила про відставку – 15 березня 2018 року. Після звільнення Гонтаревої очільником НБУ став Яків Смолій.