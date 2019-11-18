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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Новая система питания для военных под угрозой: детали

      9 Читати новину українською

      До конца этого года всех украинских военнослужащих должны кормить, как и солдат НАТО. Однако эти планы воплотили только на половину. Почему так – узнавали журналисты 24 канала.

      Солдаты из воинской части "Десна" одни из первых начали питаться по каталоговому образцу. Рассказали, что новое меню в разы отличается от старого.

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      В Украине продолжается реформа питания военных по стандартам НАТО. Набор продуктов из 40 наименований увеличился до 400. Сейчас части сами нанимают поваров и закупают продукты.

      В рацион уже пошли фрукты, бананы, ананасы, киви, мандарины. Начали выдавать блюда на выбор. Начали выдавать и шоколад, и печенье. У нас много стало рыбы разнообразной,
      – прокомментировал Николай Горлов, начальник столовой.

      В Управлении продовольственного обеспечения сообщили, что питаются по-новому более 50% личного состава Вооруженных Сил Украины. Остальных планируют перевести в 2020 году.

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      Новая система питания для военных под угрозой

      "Мы планировали закончить этот переход полностью еще в 2019-м. Чтобы организовывать полностью питание по новому меню во всех воинских частях. Но, пожалуй, задержимся на три месяца. До первого марта", – отметил Александр Хворост, заместитель начальника продовольственного обеспечения ВСУ.

      Не могут закончить реформу из-за системы, которая сопротивляется. Недавно в Окружной админсуд один из поставщиков подал иск об отмене реформы. Мол, вводят ее незаконно.

      Мы должны понять, что люди просто не брезгуют ничем. В частности вопросами обеспечения Вооруженных Сил. И этот вопрос Вооруженных Сил, он и составляет определенную коррупционную составляющую,
      – отметил Игорь Козий, военный эксперт.

      Впрочем, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заверил, что независимо от решений суда все военные части страны перейдут на новую систему питания, а он будет бороться за нее в судах.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Окружной административный суд Киева НАТО
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