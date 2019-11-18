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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Нова система харчування для військових під загрозою: деталі

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      До кінця цього року всіх українських військовослужбовців мали б годувати, як і солдатів НАТО. Проте ці плани втілили тільки на половину. Чому так – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Солдати з військової частини "Десна" одні з перших почали харчуватися за каталоговим зразком. Розповіли, що нове меню в рази відрізняється від старого.

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      В Україні триває реформа харчування військових за стандартами НАТО. Набір продуктів із 40 найменувань збільшився до 400. Нині частини самі наймають кухарів та закуповують продукти.

      В раціон вже пішли фрукти, банани, ананаси, ківі, мандарини. Почали видавати страви на вибір. Почали видавати і шоколад, і печиво. У нас багато стало риби різноманітної,
      – прокоментував Микола Горлов, начальник їдальні.

      В Управлінні продовольчого забезпечення повідомили, що харчуються по-новому понад 50% особового складу Збройних Сил України. Решту планують перевести у 2020 році.

      Харчування у ЗСУ
      Нова система харчування для військових під загрозою

      "Ми планували закінчити цей перехід повністю ще в 2019-му. Щоб організовувати повністю харчування за новим меню у всіх військових частинах. Але, мабуть, затримаємося на три місяці. До першого березня", – зазначив Олександр Хмиз, заступник начальника продовольчого забезпечення ЗСУ.

      Не можуть закінчити реформу через систему, яка пручається. Нещодавно до Окружного адмінсуду один із постачальників подав позов про скасування реформи. Мовляв, запроваджують її незаконно.

      Ми повинні зрозуміти, що люди просто не нехтують нічим. Зокрема питаннями забезпечення Збройних Сил. І це питання Збройних Сил, воно і складає певну корупційну складову,
      – наголосив Ігор Козій, військовий експерт.

      Втім, міністр оборони України Андрій Загороднюк запевнив, що незалежно від рішень суду всі військові частини країни перейдуть на нову систему харчування, а він буде боротись за неї в судах. 

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Збройні сили України НАТО Окружний адміністративний суд Києва
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