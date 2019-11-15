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      Українські прикордонники пройшли пекельні змагання на Черкащині: фото, відео

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      На Черкащині перевіряють на витривалість спецпризначенців-прикордонників. 18 команд із різних підрозділів швидкого реагування змагаються в турнірі. За 4 дні їх випробують у стрільбі, завданнях зі знешкодження злочинців та спортивних естафетах.

      Вони мають виконати вісім складних завдань. За легендою, під обстрілами рятують людину та знешкоджують злочинців. При цьому мають виконувати додаткові вправи на витривалість і силу. А також швидко спланувати спецоперацію і знайти порушника у темному задимленому приміщенні.

      До слова: НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни

      На чотири турнірні дні військовим організували справжнє змагальне пекло. Їх випробовували на смузі перешкод – бійці носили колоди та пробігали десятки кілометрів.

      Кожен етап змагань контролювали офіцери та оцінювали реальний стан підготовки бійців, щоб, у разі необхідності, збільшити тренувальні навантаження. Адже у їхній роботі помилки неприпустимі.

      навчання черкащини
      Змагання спецпризначенців на Черкащині

      черкащина
      Спецпризначенці виконують вправи на витривалість і силу

      Турнір провели в пам’ять про загиблого під час війни на Сході прикордонника Василя Полякова. Нагороджувати переможців змагань будуть батьки загиблого.

      спецпризначенці черкащини
      Кожен етап змагань контролювали офіцери

      черкаси змагання
      Спецназівців випробують у стрільбі

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      сьогодні
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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини Черкас
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