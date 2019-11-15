Украинские пограничники прошли адские соревнования в Черкасской области: фото, видео

На Черкасщине проверяют на выносливость спецназовцев-пограничников. 18 команд из разных подразделений быстрого реагирования соревнуются в турнире. За 4 дня их испытают в стрельбе, задачах по обезвреживанию преступников и спортивных эстафетах.

Они должны выполнить восемь сложных задач. По легенде, под обстрелами спасают человека и обезвреживают преступников. При этом должны выполнять дополнительные упражнения на выносливость и силу. А также быстро спланировать спецоперацию и найти нарушителя в темном задымленном помещении.

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На четыре турнирных дня военным организовали настоящий соревновательный ад. Их испытывали на полосе препятствий – бойцы носили бревна и пробегали десятки километров.

Каждый этап соревнований контролировали офицеры и оценивали реальное состояние подготовки бойцов, чтобы, в случае необходимости, увеличить тренировочные нагрузки. Ведь в их работе ошибки недопустимы.

Соревнования спецназовцев на Черкасщине



Спецназовцы выполняют упражнения на выносливость и силу

Турнир провели в память о погибшем во время войны на Востоке пограничника Василия Полякова. Награждать победителей соревнований будут родители погибшего.

Каждый этап соревнований контролировали офицеры